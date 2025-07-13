Bugün ne sınavı var? 13 Temmuz Pazar hangi sınav var?

Bugün yüz binlerce öğretmen adayı yollara dökülmüş durumda... Adaylar, sınavın uygulanacağı yerlere yetişmek için gayret gösteriyorlar.. Okul önlerinde ise yoğun bir kalabalık oluşurken vatandaşlar "Bugün ne sınavı var" sorusuna yanıt arıyor.

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