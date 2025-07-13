Bugün ne sınavı var? 13 Temmuz Pazar hangi sınav var?
Bugün yaklaşık 400 bin aday sınavda ter dökecek. Sınav için koşuşturanları ve okul önlerindeki kalabalığı gören vatandaşlar "Bugün ne sınavı var" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...
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Bugün yüz binlerce öğretmen adayı yollara dökülmüş durumda... Adaylar, sınavın uygulanacağı yerlere yetişmek için gayret gösteriyorlar.. Okul önlerinde ise yoğun bir kalabalık oluşurken vatandaşlar "Bugün ne sınavı var" sorusuna yanıt arıyor.
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Bugün ne sınaı var?
Bugün ÖSYM'nin düzenlediği Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumu yapılacak. AGS saat 10.15'te, ÖABT ise 14.45'te başlayacak.
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