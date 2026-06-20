Bugün ne sınavı var? 20 Haziran 2026 Cumartesi hangi sınav var?
Bugün yollarda olağan dışı bir hareketlilik yaşanıyor. Okul önlerinde de kalabalık söz konusu... Bu yoğunluğu gören vatandaşlar "Bugün ne sınavı var" sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan son kontrollerini yapmak isteyen adaylar da bu soruyu yöneltiyor.
Genellikle her hafta sonu çok kritik sınavlar gerçekleşiyor. Bugün de o günlerden biri... Sınava yetişebilmek için adaylar koşuşturma içerisinde... Okul önleri de deyim yerindeyse ana baba günü... Peki bugün hangi sınav var?
20 Haziran 2026 Cumartesi
1. Oturum: YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)
Saat: 10.15
Süre: 165 dakika
Son giriş saati: 10.00 (Bu saatten sonra binalara aday alınmayacak)
21 Haziran 2026 Pazar
2. Oturum: YKS Alan Yeterlilik Testleri (AYT)
Saat: 10.15
Süre: 180 dakika
Son giriş saati: 10.00
21 Haziran 2026 Pazar
3. Oturum: YKS Yabancı Dil Testi (YDT)
Saat: 15.45
Süre: 120 dakika
Son giriş saati: 15.30