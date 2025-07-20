Bugün ne sınavı var? 20 Temmuz Pazar hangi sınav var?
Bugün ÖSYM'nin ve MEB'in gerçekleştirdiği sınavlar yapılacak. Sabah saatlerinden bu yana adaylar sınavın yapılacağı yere yetişmek için koşuştururken okul önlerinde kalabalığı gören vatandaşlar da "Bugün ne sınavı var" sorusunu yöneltiyor.
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Sabahın erken saatlerinden itibaren Türkiye genelinde yüz binlerce kişi sınav telaşında... Adaylar, ÖSYM'nin ve MEB'in gerçekleştirdiği sınav salonlarına zamanında ulaşmak için yollara düştü. Okul önlerinde oluşan kalabalıklar dikkat çekerken, çevreden geçenler "Bugün hangi sınav var" diye soruyor. İşte detaylar...
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20 Temmuz 2025 Pazar
AUZEF bütünleme sınavı (devam)
AÖL 3. dönem sınavı (3. oturum)
Dikey Geçiş Sınavı (DGS)
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