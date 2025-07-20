Bugün ne sınavı var? 20 Temmuz Pazar hangi sınav var?

Sabahın erken saatlerinden itibaren Türkiye genelinde yüz binlerce kişi sınav telaşında... Adaylar, ÖSYM'nin ve MEB'in gerçekleştirdiği sınav salonlarına zamanında ulaşmak için yollara düştü. Okul önlerinde oluşan kalabalıklar dikkat çekerken, çevreden geçenler "Bugün hangi sınav var" diye soruyor. İşte detaylar...

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