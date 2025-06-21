Bugün ne sınavı var? 21 Haziran Cumartesi hangi sınav var?

Bugün üniversite adaylarını için kritik bir gün... Güzel bir üniversite tutturmak için yüz binler sınavda ter dökecek. Peşinden koştukları mesleğe ilk adımın parçası olan sınava yetişebilmek için büyük bir koşuşturma söz konusu... Hafta sonu sabah saatlerinde bu kalabalığa şahit olan vatandaşların sıklıkla yönelttiği soru ise "Bugün ne sınavı var" şeklinde...

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