Bugün ne sınavı var? 21 Haziran Cumartesi hangi sınav var?
Bugün yüz binlerce üniversite adayı yollara dökülmüş durumda... Adaylar sınavın yapılacağı bölgelere yetişmek için koşuşturuyor. Okul önlerinde ise hıncahınç bir kalabalık oluşurken bu manzarayı görenler ise "Bugün ne sınavı var" sorusunu tekrar tekrar soruyor.
Bugün üniversite adaylarını için kritik bir gün... Güzel bir üniversite tutturmak için yüz binler sınavda ter dökecek. Peşinden koştukları mesleğe ilk adımın parçası olan sınava yetişebilmek için büyük bir koşuşturma söz konusu... Hafta sonu sabah saatlerinde bu kalabalığa şahit olan vatandaşların sıklıkla yönelttiği soru ise "Bugün ne sınavı var" şeklinde...
Bugün ne sınavı var?
Bugün 2025 sınavı gerçekleşecek. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin TYT oturumu saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek. Sınav saat 13.00'te sona erecek. Sınav sonrası da yoğun bir kalabalık oluşacak.
22 Haziran Cumartesi ne sınavı var?
22 Haziran Cumartesi günü ise YKS'nin AYT VE YDT oturumları gerçekleşecek. AYT 10.15'te, YDT ise 15.30'da başlayacak.