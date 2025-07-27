Bugün ne sınavı var? 27 Temmuz Pazar hangi sınav var?
Bugünkü sınavlar merak ediliyor. Kimileri girecekleri sınavı kaçırmamak adına kimileri de yolda ve okul önlerindeki kalabalığı görerek "Bugün ne sınavı var" sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...
ÖSYM'nin ve MEB'in düzenlediği sınavlar hafta sonu gerçekleşiyor. Bu hafta sonu da sınavlar yapılacak. Bugün ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavda adaylar ter dökecek. Pazar günü sınav yetişmeye çalışan adayları görenler veya okul önlerindeki yoğun kalabalığı görenler "Bugün ne sınavı var" diye soruyor.
27 Temmuz Pazar hangi sınav var?
Bugün ÖSYM'nin gerçekleştirdiği YÖKDİK/2 sınavı gerçekleşecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve saat 10.00'dan sonra kimse binaya alınmayacak.