Bugün ne sınavı var? 27 Temmuz Pazar hangi sınav var?

ÖSYM'nin ve MEB'in düzenlediği sınavlar hafta sonu gerçekleşiyor. Bu hafta sonu da sınavlar yapılacak. Bugün ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavda adaylar ter dökecek. Pazar günü sınav yetişmeye çalışan adayları görenler veya okul önlerindeki yoğun kalabalığı görenler "Bugün ne sınavı var" diye soruyor.

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