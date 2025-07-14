Bugün noterler açık mı? 15 Temmuz'da noterler çalışıyor mu?

15 Temmuz’un yıldönümünde, Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleri ve törenler için hazırlıklar sürüyor. Demokrasiye sahip çıkılan o tarihi gecenin yıldönümünde, kamu kurumlarının çalışma durumu da vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle resmi işlemleri olanlar, "Noterler bugün açık mı" sorusunun yanıtını merak ediyor.

Bugün noterler açık mı?

Demokrasi ve Milli Birlik Günü olan 15 Temmuz Salı günü, noterler hizmet vermeyecek. Resmi tatil kapsamında noterlikler tüm Türkiye’de kapalı olacak. Tüm işlemler 16 Temmuz Çarşamba gününden itibaren devam edecek. Bu nedenle herhangi bir hukuki belge, satış veya vekalet işlemi için notere gitmeyi planlayan vatandaşların bu tarihi göz önünde bulundurması gerekiyor.