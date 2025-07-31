Sigaraya yapılan zam haberleri art arda gelmeye başladı. Bazı markalar zamlarını peş peşe açıklamaya başladı. Sigara tiryakileri de gelen zamları yakından takip ediyor. 1 | 8

Philip Morris, BAT, JTI, IT, Captain Black, TT gibi sigara grubu markalara ne kadar zam geldi? Gelen zamlarının ardından sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 31 Temmuz 2025 itibarıyla gelen zamlar sonrası güncel sigara fiyatları... 2 | 8

BAT gruba gelen zamlar British American Tobacco'ya (BAT) gelen zam sonrası, bu gruba ait en ucuz sigara 85 TL, en yüksek sigara ise 100 TL oldu. 3 | 8

JTI grubuna ne kadar zam geldi? Japon Tobacco International (JTI) grubundan zam haberleri art arda geldi. Gruba ait en pahalı sigara 100 TL, en ucuz sigara ise 85 TL'ye yükseldi. Kıyılmış tütünün fiyatı ise 215 TL'ye çıktı. 4 | 8

Captain Black zamlı fiyatları Son yapılan zamların ardından Captain Black sigara grubunun fiyatları 85'yi gördü. 5 | 8

Imperial Tobacco'ya zam geldi mi? Imperial Tobacco sigara grubundan yakın zamanda zam haberi gelmedi. 10 Temmuz'da yapılan zammın ardından gruptaki en ucuz sigara 79 TL, en pahalı sigara ise 93 TL olmuştu. 6 | 8

Philip Morris grubu güncel sigara fiyatları Philip Morris grubuna da en son 9 Temmuz'da zam gelmişti. En ucuz sigara 85 TL, en pahalı sigara ise 94 TL'ye çıkmıştı. 7 | 8