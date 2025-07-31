Bugün sigaraya zam geldi mi? Güncel zamlı sigara fiyatları belli oldu (31 Temmuz Perşembe)
ÖTV düzenlemesi sonrası sigara fiyatlarına peş peşe zam geldi. JTI ve BAT gibi gruplar ikinci tur zamlara geçerken, sektör temsilcileri diğer sigara firmalarının da zam açıklayacağı bilgisini paylaşıyor. Hâl böyle olunca sigara tiryakileri sık sık değişen sigara fiyatlarını öğrenmek istiyor. Peki hangi sigaranın fiyatı ne kadar oldu? Zamlar sonrası gruplara göre en ucuz ve en pahalı sigaranın fiyatı kaç liraya çıktı? 31 Temmuz itibarıyla Philip Morris, BAT, JTI, IT, Captain Black, TT gibi sigara firmalarının zamlı güncel sigara fiyatları haberimizde…
Sigaraya yapılan zam haberleri art arda gelmeye başladı. Bazı markalar zamlarını peş peşe açıklamaya başladı.
Sigara tiryakileri de gelen zamları yakından takip ediyor.
Philip Morris, BAT, JTI, IT, Captain Black, TT gibi sigara grubu markalara ne kadar zam geldi?
Gelen zamlarının ardından sigara fiyatları ne kadar oldu?
İşte 31 Temmuz 2025 itibarıyla gelen zamlar sonrası güncel sigara fiyatları...
BAT gruba gelen zamlar
British American Tobacco'ya (BAT) gelen zam sonrası, bu gruba ait en ucuz sigara 85 TL, en yüksek sigara ise 100 TL oldu.
JTI grubuna ne kadar zam geldi?
Japon Tobacco International (JTI) grubundan zam haberleri art arda geldi. Gruba ait en pahalı sigara 100 TL, en ucuz sigara ise 85 TL'ye yükseldi.
Kıyılmış tütünün fiyatı ise 215 TL'ye çıktı.
Captain Black zamlı fiyatları
Son yapılan zamların ardından Captain Black sigara grubunun fiyatları 85'yi gördü.
Imperial Tobacco'ya zam geldi mi?
Imperial Tobacco sigara grubundan yakın zamanda zam haberi gelmedi. 10 Temmuz'da yapılan zammın ardından gruptaki en ucuz sigara 79 TL, en pahalı sigara ise 93 TL olmuştu.
Philip Morris grubu güncel sigara fiyatları
Philip Morris grubuna da en son 9 Temmuz'da zam gelmişti. En ucuz sigara 85 TL, en pahalı sigara ise 94 TL'ye çıkmıştı.
TT grubuna ne kadar zam geldi?
TT grubuna 15 Temmuz'da gelen zammın ardından en ucuz sigara 79 TL, en pahalı sigara ise 95 TL olmuştu.