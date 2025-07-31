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Bugün sigaraya zam geldi mi? Güncel zamlı sigara fiyatları belli oldu (31 Temmuz Perşembe)

ÖTV düzenlemesi sonrası sigara fiyatlarına peş peşe zam geldi. JTI ve BAT gibi gruplar ikinci tur zamlara geçerken, sektör temsilcileri diğer sigara firmalarının da zam açıklayacağı bilgisini paylaşıyor. Hâl böyle olunca sigara tiryakileri sık sık değişen sigara fiyatlarını öğrenmek istiyor. Peki hangi sigaranın fiyatı ne kadar oldu? Zamlar sonrası gruplara göre en ucuz ve en pahalı sigaranın fiyatı kaç liraya çıktı? 31 Temmuz itibarıyla Philip Morris, BAT, JTI, IT, Captain Black, TT gibi sigara firmalarının zamlı güncel sigara fiyatları haberimizde…

Merve Özçelik merve.ozcelik@dunya.com
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Bugün sigaraya zam geldi mi? Güncel zamlı sigara fiyatları belli oldu (31 Temmuz Perşembe) - Resim: 1

Sigaraya yapılan zam haberleri art arda gelmeye başladı. Bazı markalar zamlarını peş peşe açıklamaya başladı.

Sigara tiryakileri de gelen zamları yakından takip ediyor.

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Bugün sigaraya zam geldi mi? Güncel zamlı sigara fiyatları belli oldu (31 Temmuz Perşembe) - Resim: 2

Philip Morris, BAT, JTI, IT, Captain Black, TT gibi sigara grubu markalara ne kadar zam geldi?

Gelen zamlarının ardından sigara fiyatları ne kadar oldu?

İşte 31 Temmuz 2025 itibarıyla gelen zamlar sonrası güncel sigara fiyatları...

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Bugün sigaraya zam geldi mi? Güncel zamlı sigara fiyatları belli oldu (31 Temmuz Perşembe) - Resim: 3

BAT gruba gelen zamlar

British American Tobacco'ya (BAT) gelen zam sonrası, bu gruba ait en ucuz sigara 85 TL, en yüksek sigara ise 100 TL oldu.

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Bugün sigaraya zam geldi mi? Güncel zamlı sigara fiyatları belli oldu (31 Temmuz Perşembe) - Resim: 4

JTI grubuna ne kadar zam geldi?

Japon Tobacco International (JTI) grubundan zam haberleri art arda geldi. Gruba ait en pahalı sigara 100 TL, en ucuz sigara ise 85 TL'ye yükseldi.

Kıyılmış tütünün fiyatı ise 215 TL'ye çıktı.

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Bugün sigaraya zam geldi mi? Güncel zamlı sigara fiyatları belli oldu (31 Temmuz Perşembe) - Resim: 5

Captain Black zamlı fiyatları

Son yapılan zamların ardından Captain Black sigara grubunun fiyatları 85'yi gördü.

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Bugün sigaraya zam geldi mi? Güncel zamlı sigara fiyatları belli oldu (31 Temmuz Perşembe) - Resim: 6

Imperial Tobacco'ya zam geldi mi?

Imperial Tobacco sigara grubundan yakın zamanda zam haberi gelmedi. 10 Temmuz'da yapılan zammın ardından gruptaki en ucuz sigara 79 TL, en pahalı sigara ise 93 TL olmuştu.

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Bugün sigaraya zam geldi mi? Güncel zamlı sigara fiyatları belli oldu (31 Temmuz Perşembe) - Resim: 7

Philip Morris grubu güncel sigara fiyatları

Philip Morris grubuna da en son 9 Temmuz'da zam gelmişti. En ucuz sigara 85 TL, en pahalı sigara ise 94 TL'ye çıkmıştı.

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Bugün sigaraya zam geldi mi? Güncel zamlı sigara fiyatları belli oldu (31 Temmuz Perşembe) - Resim: 8

TT grubuna ne kadar zam geldi?

TT grubuna 15 Temmuz'da gelen zammın ardından en ucuz sigara 79 TL, en pahalı sigara ise 95 TL olmuştu.

Kaynak: HABER MERKEZİ
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