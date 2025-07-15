Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz'da Metrobüs, metro, otobüs, Marmaray, tramvay bedava mı?

Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü... Resmi tatil kapsamında vatandaşlar 1 günlük izin yaparken, şehir içi ulaşımı kullanacak olanlar için "Bugün toplu taşıma ücretsiz mi" sorusu gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu.

15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da resmi tatil kapsamında kent içi ulaşımı ücretsiz hale getiriyor. Uygulama, 15 Temmuz Salı günü boyunca 24 saat geçerli olacak.