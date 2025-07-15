Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz'da Metrobüs, metro, otobüs, Marmaray, tramvay bedava mı?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yurt genelinde anma programları ve resmi törenler düzenlenirken, vatandaşlar şehir içi ulaşımda herhangi bir değişiklik olup olmadığını araştırıyor. Özellikle Metrobüs, metro, otobüs, Marmaray ve tramvay gibi toplu taşıma araçlarını kullanacak olanlar, "Bugn toplu taşıma ücretsiz mi" sorusuna yanıt arıyor.
Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü... Resmi tatil kapsamında vatandaşlar 1 günlük izin yaparken, şehir içi ulaşımı kullanacak olanlar için "Bugün toplu taşıma ücretsiz mi" sorusu gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu.
15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi?
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da resmi tatil kapsamında kent içi ulaşımı ücretsiz hale getiriyor. Uygulama, 15 Temmuz Salı günü boyunca 24 saat geçerli olacak.
İBB Meclisi kararı doğrultusunda yürürlüğe giren uygulama;
İETT otobüsleri,
özel halk otobüsleri,
metrobüs,
metro,
tramvay,
füniküler,
teleferik,
nostaljik tramvay,
tünel ve
Şehir Hatları vapurlarını kapsıyor.