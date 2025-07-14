Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz'da Metrobüs, metro, otobüs, Marmaray, tramvay ücretsiz mi?

Bugün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü... Vatandaşlar 1 günlük resmi tatil yapacak. Halk şehir içi toplu taşımada ne gibi düzenlemeler olduğunu öğrenmek istiyor. Özellikle Metrobüs, Metro, Otobüs, Marmaray ve Tramvay hatlarında "Bugüntoplu taşıma bedava mı" sorusu herkesin dilinde.

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