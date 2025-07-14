Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz'da Metrobüs, metro, otobüs, Marmaray, tramvay ücretsiz mi?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatandaşlar toplu taşıma sistemlerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Özellikle Metrobüs, Metro, Otobüs, Marmaray ve Tramvay gibi şehir içi ulaşım araçları için "Bugün ücretsiz mi" sorusu gündemde.
Bugün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü... Vatandaşlar 1 günlük resmi tatil yapacak. Halk şehir içi toplu taşımada ne gibi düzenlemeler olduğunu öğrenmek istiyor. Özellikle Metrobüs, Metro, Otobüs, Marmaray ve Tramvay hatlarında "Bugüntoplu taşıma bedava mı" sorusu herkesin dilinde.
15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi?
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da resmi tatil kapsamında kent içi ulaşımı ücretsiz hale getiriyor. Uygulama, 15 Temmuz Salı günü boyunca 24 saat geçerli olacak.
İBB Meclisi kararı doğrultusunda yürürlüğe giren uygulama;
İETT otobüsleri,
özel halk otobüsleri,
metrobüs,
metro,
tramvay,
füniküler,
teleferik,
nostaljik tramvay,
tünel ve
Şehir Hatları vapurlarını kapsıyor.