Bugünkü asgari ücret haberleri: Asgari ücret yükselecek mi, ara zam gelecek mi?

Asgari ücrete zam gelecek mi? Temmuz ayının sonlarına doğru ilerlerken milyonların zam beklentisi de artıyor. Emekli ve memura yapılan zam sonrası asgari ücretli çalışan da hükümetten bir adım bekliyor. Her gün "Asgari ücrete zam gelecek mi" sorusu ağır basıyor. 1 | 3

Asgari ücret artacak mı? 21 Temmuz 2025 Pazartesi itibarıyla asgari ücret ile ilgili hükümetten ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama gelmedi. En kısa zamanda konuya dair hükümetten olumlu ya da olumsuz bir açıklama bekleniyor. 2 | 3