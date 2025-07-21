Bugünkü asgari ücret haberleri: Asgari ücret yükselecek mi, ara zam gelecek mi?
Asgari ücret konusu gündemden düşmüyor. Milyonlar zam beklentisi içerisinde ve hükümetin gözünün içine bakılıyor. Gelişmelerden haberdar olmak isteyen milyonlarca kişi "Asgari ücret yükselecek mi" sorusu yoğun şekilde geliyor. İşte bugünkü son durum...
Asgari ücrete zam gelecek mi? Temmuz ayının sonlarına doğru ilerlerken milyonların zam beklentisi de artıyor. Emekli ve memura yapılan zam sonrası asgari ücretli çalışan da hükümetten bir adım bekliyor. Her gün "Asgari ücrete zam gelecek mi" sorusu ağır basıyor.
Asgari ücret artacak mı?
21 Temmuz 2025 Pazartesi itibarıyla asgari ücret ile ilgili hükümetten ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama gelmedi. En kısa zamanda konuya dair hükümetten olumlu ya da olumsuz bir açıklama bekleniyor.
Asgari ücrete ara zam beklentisi sürerken, kulislerde dikkat çeken iddialar konuşuluyor. AK Parti milletvekillerinin, yılın ikinci yarısı için ara zam talebini gündeme getirdiği öne sürülüyor. İddialara göre, birkaç farklı formül üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Ancak 18 Temmuz Cuma itibarıyla hükümet kanadından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil.