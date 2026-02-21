BURSA TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA? TOKİ Bursa kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimlerinde sona geliniyor. Bugün Bursa'da 17 bin 225 konut için çekiliş düzenlenecek. Yüz binler tören için heyecanlı bir bekleyiş içerisinde... Art arda gelen soru "Bursa kura çekimi saat kaçta" şeklinde...
TOKİ kura çekiminde bugün şanslı il Bursa... Uygun fiyata ve ödeme imkanı ile ev sahibi olmak isteyenler başvurularını yaptı şimdi isimlerini kurada görmek için can atıyor. Kuraya dakikalar kaldı ve sıklıkla "Bursa kura çekimi saat kaçta" sorusu geliyor.
TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman?
Bursa 17 bin 225 konut kura çekimi saat 14.00'te Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Kongre Salonu'nda gerçekleşecek. TOKİ'nin resmi YouTube kanalından kura canlı yayınlanacak.
Kura sonuçları akşam saatlerinde e-Devlet üzerinden veya TOKİ'nin resmi sitesinden ilan edilecek.
• Merkez (Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer): 7.550
• Büyükorhan: 100
• Gemlik: 3.000
• Harmancık: 100
• İnegöl: 4.000
• İznik: 250
• Keles: 100
• Mudanya: 300
• Mustafakemalpaşa: 750
• Orhaneli: 175
• Orhangazi: 400
• Yenişehir: 500