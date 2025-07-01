Bursa, Yalova, İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da yeni deprem oldu mu? SON DEPREMLER LİSTESİ
Bursa'da peş peşe depremler yaşanıyor. İlk olarak saat 11.47'de sallanan il bu sefer de 4.2 ile sarsıldı. Yalova, İstanbul da depremi hissetti. Deprem bölge halkında endişe yaratırken "Deprem mi oldu" soruları peş peşe geliyor. Öte yandan 1 Temmuz son depremler verisi merak ediliyor.
Türkiye Bursa'da yaşanan depremleri konuşuyor. İstanbul'da da hissedilen depremler paniğe neden olurken deprem uzmanları da art arda açıklamalar yapıyor. Depremin öncü mü olduğu merak edilirken "Deprem mi oldu" sorusu her geçen dakika artıyor. İşte son depremler listesi...
Bursa, Yalova, İstanbul'da deprem mi oldu?
Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 11.47'de 3.9; saat 12.57'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve Yalova'da da hissedildi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
13:03:23 - Gemlik (Bursa) - Büyüklük: 1.7 ML
13:00:45 - Gemlik (Bursa) - Büyüklük: 3.3 MW
12:57:34 - Gemlik (Bursa) - Büyüklük: 4.2 MW
12:04:52 - Akçadağ (Malatya) - Büyüklük: 2.8 ML
11:47:20 - Gemlik (Bursa) - Büyüklük: 3.9 MW
11:24:06 - Ege Denizi - [03.45 km] Bodrum (Muğla) - Büyüklük: 1.5 ML
11:20:17 - Ege Denizi - [22.11 km] Seferihisar (İzmir) - Büyüklük: 1.7 ML
10:25:11 - Merkez (Bingöl) - Büyüklük: 1.8 ML
10:13:32 - Gediz (Kütahya) - Büyüklük: 1.8 ML
10:08:08 - Bünyan (Kayseri) - Büyüklük: 1.4 ML
09:19:59 - Çameli (Denizli) - Büyüklük: 1.2 ML
09:15:40 - Gemlik (Bursa) - Büyüklük: 2.0 ML
09:10:31 - Zile (Tokat) - Büyüklük: 1.4 ML
09:00:59 - Merkez (Muş) - Büyüklük: 1.4 ML
07:55:58 - Kahta (Adıyaman) - Büyüklük: 1.8 ML
07:31:57 - Salamiyah, Hamah (Suriye) - [126.59 km] Reyhanlı (Hatay) - Büyüklük: 2.7 ML
07:25:53 - Pamukkale (Denizli) - Büyüklük: 1.1 ML
07:14:16 - Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) - Büyüklük: 1.4 ML