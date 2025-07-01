Türkiye Bursa'da yaşanan depremleri konuşuyor. İstanbul'da da hissedilen depremler paniğe neden olurken deprem uzmanları da art arda açıklamalar yapıyor. Depremin öncü mü olduğu merak edilirken "Deprem mi oldu" sorusu her geçen dakika artıyor. İşte son depremler listesi...

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