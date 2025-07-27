Bursa yangını söndürüldü mü? Bursa yangını son durum...
Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçelerindeki orman yangını sürüyor. Yangını söndürmek için binlerce kişi seferber olurken son durum merak ediliyor. Bugün "Bursa yangını söndürüldü mü" sorusu peş peşe geliyor.
Bursa'da çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Gürsu ile Kestel ilçelerindeki mahallere kadar olaşan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yangın haberleri moral bozarken yangınların son durumu araştırılıyor. Öte yandan "Bursa yangını söndürüldü mü" sorusu sıkça geliyor.
Bursa yangını söndürüldü mü?
Bursa yangını henüz tamamen söndürülmedi. Ancak büyük ölçüde kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları devam ederken 1 itfaiye eri şehit oldu.
Bursa yangını son durum (27 Temmuz 2025):
Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken, gece boyunca 1777 personel ve 688 araç görev yaptı. Sabah saatleriyle birlikte 3 helikopter ve 3 uçakla havadan müdahale yeniden başladı.
AFAD koordinasyonundaki çalışmalar sonucunda yangının yayılma hızı ve enerjisi büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, yangının enerjisinin azaldığını ve kısa sürede iyi haberler alınacağını belirtti.
Daha önce kapatılan Bursa Çevre Otoyolu tekrar trafiğe açıldı. Yangın nedeniyle Karahıdır, İğdir ve Avdancık mahalleleri tedbiren tahliye edilmişti.