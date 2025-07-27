Bursa yangını söndürüldü mü? Bursa yangını son durum...

Bursa'da çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Gürsu ile Kestel ilçelerindeki mahallere kadar olaşan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yangın haberleri moral bozarken yangınların son durumu araştırılıyor. Öte yandan "Bursa yangını söndürüldü mü" sorusu sıkça geliyor.

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