Bursa'da fay var mı, fay hattı geçiyor mu? Bursa deprem risk haritası...

Deprem bu sefer de Bursa'da kendisini gösteriyor. Art arda Gemlik'te yaşanan depremler bölge halkını endişeye sevk ediyor. Bursa'da fay hattı olup olmadığı öğrenilmeye çalışıyor ve yoğun şekilde Bursa deprem risk haritası incelenmeye çalışılıyor.

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