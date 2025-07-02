Bursa'da fay var mı, fay hattı geçiyor mu? Bursa deprem risk haritası...
Bursa iki gündür peş peşe depremlerle sallanıyor. Bursa'daki deprem İstanbul'u da etkilerken şimdi özellikle Gemlik halkı tedirginlik yaşıyor. Bugünkü depremle birlikte "Bursa'da fay var mı" sorusu hızlanırken bir yandan da Bursa deprem risk haritası araştırılıyor.
Deprem bu sefer de Bursa'da kendisini gösteriyor. Art arda Gemlik'te yaşanan depremler bölge halkını endişeye sevk ediyor. Bursa'da fay hattı olup olmadığı öğrenilmeye çalışıyor ve yoğun şekilde Bursa deprem risk haritası incelenmeye çalışılıyor.
Bursa fay hattı var mı?
Bursa, Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan ve Türkiye'nin en aktif deprem kuşaklarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAF)’nun güney kolu üzerinde bulunmaktadır
Bursa’da öne çıkan aktif faylar ve riskli bölgeler:
Bursa Fayı: Kent Meydanı, Atatürk Stadyumu, Altıparmak gibi nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerleşim alanlarından geçmektedir.
Gemlik Fayı: Gemlik ilçesi ile çevresini doğrudan etkiler.
Çalı Fayı: İhsaniye, Beşevler, Ataevler, Üçevler ve Demirci gibi yoğun yerleşim bölgelerini taşır.
Uluabat Fayı: Uluabat Gölü çevresinde aktif.
Orhaneli Fayı: Orhaneli başta olmak üzere dağlık kesimleri etkiler.
Barakfakih Fayı: Kestel, Gürsu ve çevresinde bulunur.