Bursa'daki orman yangını 3. gününde: Şehrin üstünü duman bulutu kapladı
Bursa’nın Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz’da başlayan orman yangını üçüncü gününde de devam ediyor. Gece boyunca karadan müdahale aralıksız sürerken, sabah saatlerinde havadan müdahale yeniden başladı. Yangının etkilediği geniş alan gün ışığıyla daha net görünürken, rüzgarsız hava yoğun dumanın bölgede sis benzeri bir tabaka oluşturmasına neden oldu. O anlar dronla havadan görüntülendi.
Bursa’nın Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz’da başlayan orman yangını üçüncü gününde de etkisini sürdürüyor.
Geniş bir alanı etkileyen yangına hem havadan hem de karadan müdahale devam ediyor.
Gece boyunca sahada kalan kara ekipleri, alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun şekilde çalıştı.
Günün aydınlanmasıyla birlikte helikopterler ve yangın söndürme uçakları yeniden bölgeye yönlendirildi.
Havadan müdahalenin sabah saatlerinde hız kazanmasıyla birlikte yangının yayılımını sınırlama çabaları sürdürülüyor.
Yangının boyutu, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte daha net ortaya çıktı.
Alevlerin geride bıraktığı küller ve yoğun duman, geniş bir alanı griye bürüdü.
Rüzgarın olmaması nedeniyle dumanın bölgede yoğun bir tabaka oluşturduğu, adeta sis etkisi yarattığı görüldü. O anlar dronla havadan görüntülendi.