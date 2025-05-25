Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS sonuçları hangi tarihte duyurulacak?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarının açıklanma tarihi, öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. Nisan ayında gerçekleştirilen sınavın ardından, "Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığının geçtiği sonuç tarihi...
İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki on binlerce öğrencinin katıldığı bursluluk sınavının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Yaklaşan tarih ile birlikte aileler ve öğrencilerin heyecanı katlanıyor. Bilgi almak isteyenlerin sıkça başvurduğu soru "Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takvimine göre Bursluluk Sınavı sonuçları 30 Mayıs Cuma günü açıklanacak. MEB saate ilişkin açıklama yapmazken geçen yıl saat 12.42'de sonuçlar MEB resmi sitesinden duyurulmuştu.
Burs başlangıcı ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bursluluk Sınavı'nı kazanan öğrencilerin burs ödemelerinin ne zaman başlayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. MEB'e bağlı resmî okullarda eğitim gören ve Bursluluk Sınavı'nı kazanarak kayıt yaptıran öğrencilerin bursları, kayıt tarihini izleyen ilk Ekim ayı başında ödenmeye başlanacak.