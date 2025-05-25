Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS sonuçları hangi tarihte duyurulacak?

İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki on binlerce öğrencinin katıldığı bursluluk sınavının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Yaklaşan tarih ile birlikte aileler ve öğrencilerin heyecanı katlanıyor. Bilgi almak isteyenlerin sıkça başvurduğu soru "Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...

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