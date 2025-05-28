Bursluluk sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanıyor? İOKBS sonuç tarihi...

Bursluluk sınav sonuçlarının açıklanmasına çok az bir süre kaldı. Öğrencilerin günler ilerledikçe heyecan katsayısı da artıyor. MEB kılavuzunda tarihi açıklamıştı fakat henüz net tarihi bilmeyenler ya da kafa karışıklığı yaşayanlar "Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor.

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