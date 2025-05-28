Bursluluk sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanıyor? İOKBS sonuç tarihi...
Bursluluk sınav sonuçları, binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı sonuç tarihini kılavuzda duyurmuştu. Tarihler yaklaşırken henüz konu hakkında bilgi sahibi olmayanlar "Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak" diye sorguluyor. İşte net tarih...
Bursluluk sınav sonuçlarının açıklanmasına çok az bir süre kaldı. Öğrencilerin günler ilerledikçe heyecan katsayısı da artıyor. MEB kılavuzunda tarihi açıklamıştı fakat henüz net tarihi bilmeyenler ya da kafa karışıklığı yaşayanlar "Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor.
Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takvimine göre Bursluluk Sınavı sonuçları 30 Mayıs Cuma günü açıklanacak. MEB saate ilişkin açıklama yapmazken geçen yıl saat 12.42'de sonuçlar MEB resmi sitesinden duyurulmuştu.
Burs başlangıcı ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bursluluk Sınavı'nı kazanan öğrencilerin burs ödemelerinin ne zaman başlayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. MEB'e bağlı resmî okullarda eğitim gören ve Bursluluk Sınavı'nı kazanarak kayıt yaptıran öğrencilerin bursları, kayıt tarihini izleyen ilk Ekim ayı başında ödenmeye başlanacak.