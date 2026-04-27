Bursluluk soruları ve cevapları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İOKBS cevap anahtarı linki
Bursluluk sınavı 81 ilde gerçekleşti. Yüz binlerce öğrenci sınavda ter dökerken gözler soru ve cevap anahtarında... Öğrenciler netlerini hesaplayabilmek için MEB'den gelecek duyuruya kilitlenmiş durumda... Dün ve bugün en çok yöneltilen soruların başında "Bursluluk soruları ve cevapları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" geliyor.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri katıldı. Adaylar 80 soruya cevap verdi ve sınav tamamlandı. Herkesin gündeminde soru ve cevap anahtarı var. Şu dakikaya kadar MEB'den açıklama gelmedi. Hal böyle olunca "Bursluluk soruları ve cevapları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" sorusu yoğunlaşıyor.
Bursluluk soruları ve cevapları açıklandı mı?
İOKBS soru ve cevap anahtarı yayımlanmadı. Milli Eğitim bakanlığı genelde sınavdan bir gün sora soru ve cevapları erişime açıyor. Geçen yıl saat 17.58'de soru ve cevap anahtarı siteye yüklenmişti. Bu yıl da akşam saatlerinde müjdeli haberin gelmesi bekleniyor.
İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığının 2026 Bursluluk sınavı kılavuzuna göre sonuçlar 1 Haziran'da MEB resmi sitesinden ilan edilecek.
Ham puan nasıl hesaplanıyor?
Öğrencinin her bir testte elde ettiği ham puan (HP), doğru cevap sayısından yanlışların üçte birinin çıkarılmasıyla belirleniyor. Buna göre formül şu şekilde uygulanıyor: doğru sayısı – (yanlış sayısı / 3). Türkçe, matematik, sosyal bilimler ve fen bilimleri testlerinin her biri için bu işlem ayrı ayrı yapılıyor.
Standart puan sistemi devreye giriyor
Ham puanların ardından ikinci aşamada standart puan (SP) hesaplanıyor. Bu hesaplamada, ilgili testin ortalaması ve standart sapması dikkate alınıyor. Elde edilen değer, belirli bir katsayıyla çarpılıp 50 eklenerek standart puana dönüştürülüyor. Bu yöntemle öğrencilerin performansı, genel başarı düzeyine göre dengelenmiş oluyor.
Ağırlıklı puanla sonuç belirleniyor
Son aşamada ise her test için belirlenen ağırlık katsayısı devreye giriyor. Standart puanlar bu katsayılarla çarpılarak ağırlıklı standart puan (ASP) elde ediliyor. Böylece her dersin sınav sonucuna etkisi farklı oranlarda yansıtılıyor.