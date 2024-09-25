ByteDance için son tarih 19 Ocak 2025! TikTok satılacak mı? ABD'de yasaklanacak mı?

Dünya genelinde yaklaşık 1,6 milyar, ABD'de ise yaklaşık 170 milyon kullanıcısı olan TikTok, ABD ile Çin arasındaki rekabetin yeni bir parçası olarak tartışılmaya devam ediyor.

Aralarında Ürdün, Hindistan, Afganistan, İran, Pakistan ve Tayvan'ın da bulunduğu bazı ülkeler farklı gerekçelerle TikTok'u yasaklarken, Avustralya, Kanada, İngiltere ve Yeni Zelanda gibi ülkeler ise uygulamanın kamu malı olan bilgisayar ve cihazlarda kullanımını yasakladı. ABD de benzer bir karar alarak TikTok'un "veri güvenliğini ihlal ediyor olabileceği" endişesiyle federal cihaz ve sistemlerde kullanımını yasakladı.

Kısa video paylaşım uygulaması olan TikTok, Çinli ana firması ByteDance şemsiyesi altında faaliyet gösteriyor. 2021 yılında Google'ı geçerek küresel ölçekte en popüler web sitesi haline gelen TikTok'un bugün dünya yaklaşık 1,6 milyar kullanıcısı bulunuyor.

ABD'nin yasaklamaya dair temel argümanı ne?

ABD Kongresi, geçen nisan ayında bir yasa tasarısını kabul ederek TikTok'a karşı ilk somut adımı attı. Söz konusu tasarıda TikTok'un Çin yönetimince kontrol edildiği ileri sürülen ByteDance firmasına bağlı bir sosyal medya platformu olduğu ve "ABD ulusal çıkarlarına tehdit" oluşturduğu belirtildi.

Hem Senato hem de Temsilciler Meclisinden geçen tasarı, 24 Nisan 2024'te ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yasalaştı. Yasaya göre ByteDance, 270 gün içinde (19 Ocak 2025'e kadar) TikTok'u satmak zorunda, aksi halde TikTok'un ABD'deki erişimi durdurulacak.

19 Ocak 2025'e kadar (süre uzatımı olmazsa) ByteDance ile TikTok arasında gerekli ayrılma işlemlerinin tamamlanması halinde ilgili yasa, TikTok'un ABD'deki varlığını sürdürmesine olanak veriyor. Buna ilaveten çok sayıda Kongre üyesi ve yetkili, TikTok'un "Çin'in propaganda aracı" olarak da çalıştığını ve siyasi konularda Amerikan vatandaşlarını manipüle etmeye ve etkilemeye çalıştığını ileri sürüyor.