California yangınında dünyaca ünlü hangi ünlüler evlerini kaybetti?

ABD'nin California eyaletinde meydana gelen yangın can ve mal kaybına neden oldu. En az 10 kişinin hayatını kaybettiği tahmin edilirken, hasar ve ekonomik kaybın 150 milyar dolara kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Hollywood dünyasının birçok ünlü ismi de yangında evlerini kaybetti. Paris Hilton, Leighton Meester ile Adam Brody, Spencer Pratt ve Heidi Montag evlerini kaybeden ünlüler arasında. Ayrıca, Beyonce, Jay-Z, Kim Kardashian, Lady Gaga ve Billie Eilish gibi isimlerin de yangınlardan etkilendiği bildirildi. İşte yangında evlerini kaybeden ünlüler...

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