California yangınında dünyaca ünlü hangi ünlüler evlerini kaybetti?
ABD'nin California eyaleti Los Angeles kentinde çıkan yangında en az 10 kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Tarihin en büyük yangın felaketlerinden birini yaşayan kentte birçok yapı da kül oldu. Hasar ve ekonomik kaybın 150 milyar dolara kadar çıkacağı öngörülüyor. Evlerini yangında kaybedenlerin arasında Hollywood dünyasının ünlü yıldızları da var. Paris Hilton, Leighton Meester ile Adam Brody gibi isimler evlerini kaybetti. Leonardo DiCaprio'nun eski evi küle döndü. İşte Kaliforniya yangınında evleri hasar alan ya da evlerini kaybeden ünlüler...
ABD'nin California eyaletinde meydana gelen yangın can ve mal kaybına neden oldu. En az 10 kişinin hayatını kaybettiği tahmin edilirken, hasar ve ekonomik kaybın 150 milyar dolara kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Hollywood dünyasının birçok ünlü ismi de yangında evlerini kaybetti. Paris Hilton, Leighton Meester ile Adam Brody, Spencer Pratt ve Heidi Montag evlerini kaybeden ünlüler arasında. Ayrıca, Beyonce, Jay-Z, Kim Kardashian, Lady Gaga ve Billie Eilish gibi isimlerin de yangınlardan etkilendiği bildirildi. İşte yangında evlerini kaybeden ünlüler...
1- Paris Hilton
ABD'li yıldız Paris Hilton, California yangınında evini kaybedenlerden... Sosyal medya hesabı üzerinden Malibu’daki evinin yangında tamamen yandığını açıklayan Hilton, kaybının büyük olduğunu söyledi.
2- Leonardo DiCaprio
Bir zamanlar Leonardı DiCaprio'ya ait olan bir ev de yangında tamamen yok oldu. DiCaprio, 1998'de 1,6 milyon dolara satın aldığı evi, 2021'de 10,3 milyon dolara satmıştı.
3- Bill Crystal
Ünlü aktör Bill Crystal ve eşi Janice de California'da bulunan 46 yıllık evlerinin yangında tamamen yok olduğunu açıkladı.