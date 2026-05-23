Çalışan bulamayınca çözümü eşinde buldu! Şimdi işin ustası oldu

“İnsanların övmesi de beni mutlu ediyor”

Tuba Akbıyık ise iş yerinin devam edebilmesi için sorumluluk aldığını anlattı.

İlk zamanlarda zorlandığını söyleyen Akbıyık, zaman içinde hem işe hem de müşterilere alıştığını ifade etti. Hamur hazırlığından pişirme aşamasına kadar tüm süreci artık kendi başına yürütebildiğini dile getirdi.

İlçede çalışacak eleman bulamadıklarını belirten Akbıyık, işe başlayan kişilerin de kısa sürede ayrıldığını söyledi.

Akbıyık, "Ben de bu görevi üstlenmek istedim. İlk zamanlarda çok zorlandım, çünkü burayı bilmiyordum, kimseyi tanımıyordum. Müşteriler de usta olmadığım için yadırgadılar ama zamanla onlar da biz de alıştık." diye konuştu.