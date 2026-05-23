Çalışan bulamayınca çözümü eşinde buldu! Şimdi işin ustası oldu
Amasya’da personel sıkıntısı yaşayan bir işletmeci, eşine pide yapımını öğretti. Kısa sürede işi öğrenen 3 çocuk annesi kadın, şimdi fırının başında müşterilere pide ve lahmacun hazırlıyor.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaklaşık 8 ay önce pide salonu açan Hakan Akbıyık, personel sıkıntısı nedeniyle çözümü eşine mesleği öğretmekte buldu. Zamanla pide ve lahmacun yapımını öğrenen Tuba Akbıyık, iş yerinde fırının başına geçti.
Personel sıkıntısı eşini mesleğe yönlendirdi
36 yaşındaki Hakan Akbıyık, iş yerinde eleman bulmakta zorlanınca işi tek başına sürdürmekte güçlük yaşadı. Bunun üzerine eşi Tuba Akbıyık’a pide ve lahmacun yapımını öğretmeye başladı.
Kısa sürede işi öğrenen 31 yaşındaki üç çocuk annesi Tuba Akbıyık, artık eşiyle birlikte işletmede aktif olarak çalışıyor.
Hakan Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, personel bulamadıkları için eşine işi öğretmek zorunda kaldığını belirtti.
Eşinin kısa sürede mesleğe alıştığını ifade eden Akbıyık, müşterilerin de yapılan pidelerden memnun olduğunu söyledi.
Akbıyık, "İşi öğrendi, güzel de yapıyor. Herkes de memnun. Benim yerime o geçti şimdi. Garsonluk, malzemelerin hazırlığı gibi işleri şimdi ben yapıyorum. Usta o oldu, çırak ben. İlk başlarda biraz tereddüt etti. 'Öğrenebilir miyim?' diye düşündü ama zaman geçtikçe alıştı. Hamur işlerinden de anlıyor. Hatta benden daha iyi yaptığını söyleyenler var. O yüzden artık tezgahın başında o var." dedi.
“İnsanların övmesi de beni mutlu ediyor”
Tuba Akbıyık ise iş yerinin devam edebilmesi için sorumluluk aldığını anlattı.
İlk zamanlarda zorlandığını söyleyen Akbıyık, zaman içinde hem işe hem de müşterilere alıştığını ifade etti. Hamur hazırlığından pişirme aşamasına kadar tüm süreci artık kendi başına yürütebildiğini dile getirdi.
İlçede çalışacak eleman bulamadıklarını belirten Akbıyık, işe başlayan kişilerin de kısa sürede ayrıldığını söyledi.
Akbıyık, "Ben de bu görevi üstlenmek istedim. İlk zamanlarda çok zorlandım, çünkü burayı bilmiyordum, kimseyi tanımıyordum. Müşteriler de usta olmadığım için yadırgadılar ama zamanla onlar da biz de alıştık." diye konuştu.
İş bölümünde roller değişti
İşin her aşamasında görev alabildiğini anlatan Akbıyık, artık pide yapım sürecini baştan sona kendisinin yürüttüğünü kaydetti.
Akbıyık, "Hamur yoğurabiliyorum, kesebiliyorum, kendim açıp içine malzemesini koyabiliyorum. Sonrasında fırına atıyorum. Piştikten sonra çıkarıp müşterilerimize servis edebiliyorum. Yapamayacağım hiçbir şey yok diye düşünüyorum. İnsanların övmesi de beni mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.
Zamanla iş bölümünün değiştiğini belirten Akbıyık, "İlk başlarda eşim beni yetiştiriyordu, şimdi ben onun yerine geçtim. Eşim de benim yapacağım işleri üstlendi. İşimizi bu şekilde ilerletiyoruz." dedi.