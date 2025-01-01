Çalışanlar 2025 yılında ne kadar tatil yapabilecek? İşte tatil fırsatı yaratma taktiği

Ekonomik açıdan hayli geçen zorlu geçen bir yılın ardından 2025’e girdik. Milyonlarca çalışanı doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren 2025 asgari ücretine beklenti altında bir artış yapıldı. Yeni yılda asgari ücret net 22 bin 104 lira olarak uygulanacak. 3 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamıyla birlikte memur ve emekli zamları da netleşecek. 1 | 12

Peki maaş açısından tatmin olmayan çalışanları 2025’te bir nebze rahatlatacak tatiller ne durumda? Çalışanlar yeni yılda kaç gün tatil yapabilir? 2025'te 15 gün resmi tatil olacak. Resmi tatilleri hafta sonu tatilleri ile birleştirerek yeni yılda 14 gün izin kullanılarak 45 gün tatil yapmak mümkün. 2 | 12

Örneğin bu hafta yılbaşı haftası. 1 Ocak çarşamba gününe denk geliyor ve resmi tatil. Eğer 30 ve 31 Aralık’ta iki gün izin kullanmış olsaydınız cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günü dahil olmak üzere toplamda beş gün izin yapabilirdiniz. 3 | 12