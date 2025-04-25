Çanakkale'de binlerce kişi, 57'nci Alay'ın izinde yürüdü

Tarihi Gelibolu Yarımadası Kocadere Köyü Kamp Alanı'nda, şafak vakti şehitlere saygı için top atışı yapıldı. Daha sonra çorba ikramının ardından İl Müftüsü Mustafa Bilgiç tarafından sabah namazı kılındı. 1 | 8

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, yürüyüş öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin dört bir tarafından programa katılım olduğunu söyledi. 2 | 8

Çanakkale ruhunu yaşamak ve yaşatmak adına Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her yıl 24-25 Nisan'da Kocadere'den Conkbayırı'na doğru gençlerle yürüyüş düzenlediklerini ifade eden Koçoğlu, şöyle konuştu: 3 | 8