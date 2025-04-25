Çanakkale'de binlerce kişi, 57'nci Alay'ın izinde yürüdü
Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu yıl dönümü anma törenleri kapsamında binlerce kişi, 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca düzenlenen 5 kilometrelik yürüyüş öncesi top atışı yapılıp çorba dağıtıldı, Kocadere Köyü Kamp Alanı'nda sabah namazı kılındı. Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, "Kol kola, el ele ülkemizin dört bir yanından gelen genç arkadaşlarımızla ecdadımızı anacağız. Tarih şuurunu geliştirmek adına buradayız" dedi.
Tarihi Gelibolu Yarımadası Kocadere Köyü Kamp Alanı'nda, şafak vakti şehitlere saygı için top atışı yapıldı. Daha sonra çorba ikramının ardından İl Müftüsü Mustafa Bilgiç tarafından sabah namazı kılındı.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, yürüyüş öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin dört bir tarafından programa katılım olduğunu söyledi.
Çanakkale ruhunu yaşamak ve yaşatmak adına Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her yıl 24-25 Nisan'da Kocadere'den Conkbayırı'na doğru gençlerle yürüyüş düzenlediklerini ifade eden Koçoğlu, şöyle konuştu:
"Genç arkadaşlarımızla birlikte ecdadımızın izinde yürüyoruz. Dün akşam mehteran gösterimiz vardı, tiyatrolarımız vardı, kum sanatı gösterimiz vardı. Gençlerle bir aradaydık. Bugün yine kol kola, el ele ülkemizin dört bir yanından gelen genç arkadaşlarımızla ecdadımızı anacağız. Tarih şuurunu geliştirmek adına buradayız. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yıl içinde Türkiye genelinde bu tür tarih bilincini ve şuurunu yansıtan etkinlikler yapıyoruz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Conkbayırı'nda görüşmek üzere."