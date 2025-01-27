Çanakkale'de müsilaj alarmı! Endişe artıyor: 'Deniz salyası' Çanakkale Boğazı'na geri döndü!
Çanakkale Boğazı'nda 2020 yılında Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj yeniden görülmeye başladı. Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, müsilaj oluşumunda deniz sıcaklığındaki artış, kirlilik ve azot-fosfor birikiminin etkili olduğunu belirtti. Kısa vadede atık yönetimi ve sürdürülebilir tarım uygulamaları, uzun vadede ise ekosistem koruma ve altyapı iyileştirmeleri öneriliyor.
Çanakkale Boğazı'nda 2020 yılında büyük çevresel sorunlara neden olan müsilaj, yeniden etkisini göstermeye başladı.
Marmara Denizi ve çevresinde ciddi ekolojik sorunlara yol açan müsilaj, deniz yüzeyinde ve kıyılarda tekrar gözlemlenerek turizm ve balıkçılık sektörlerini endişelendirdi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'nden Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, müsilaj oluşumunda sıcaklık artışı, güneş ışınlarının yoğunluğu, azot ve fosfor birikimi gibi faktörlerin etkili olduğunu söyledi.
Büyükateş, bu süreçte denizlerde fitoplankton türlerinin aşırı çoğaldığını, bunun da habitat kaybı, oksijen yetersizliği, fotosentez sorunları ve biyolojik çeşitlilikte düşüş gibi ekosistem sorunlarına yol açtığını ifade etti.