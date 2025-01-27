Çanakkale'de müsilaj alarmı! Endişe artıyor: 'Deniz salyası' Çanakkale Boğazı'na geri döndü!

Çanakkale Boğazı'nda 2020 yılında büyük çevresel sorunlara neden olan müsilaj, yeniden etkisini göstermeye başladı. 1 | 14

Marmara Denizi ve çevresinde ciddi ekolojik sorunlara yol açan müsilaj, deniz yüzeyinde ve kıyılarda tekrar gözlemlenerek turizm ve balıkçılık sektörlerini endişelendirdi. 2 | 14

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'nden Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, müsilaj oluşumunda sıcaklık artışı, güneş ışınlarının yoğunluğu, azot ve fosfor birikimi gibi faktörlerin etkili olduğunu söyledi. 3 | 14