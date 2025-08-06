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Çanakkale'deki yangında 1.960 futbol sahası büyüklüğündeki alan küle döndü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 15 Temmuz’da çıkan ve 21 saatte kontrol altına alınan orman yangınında bin 960 futbol sahası büyüklüğünde alan küle döndü. Naldöken, Tuzla, Taşağıl ve Çamköy köylerinin etkilendiği yangında, 400 hektarı ormanlık olmak üzere toplam bin 400 hektar alan zarar gördü. Yangında birçok tarım alanı, yapı ve araç da alevlerin arasında kalarak kullanılamaz hale geldi.

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Çanakkale'deki yangında 1.960 futbol sahası büyüklüğündeki alan küle döndü - Resim: 1

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 15 Temmuz’da çıkan orman yangını, yaklaşık 21 saat süren yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

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Çanakkale'deki yangında 1.960 futbol sahası büyüklüğündeki alan küle döndü - Resim: 2

Yangında 400 hektarı orman olmak üzere toplam bin 400 hektar alan zarar gördü.

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Çanakkale'deki yangında 1.960 futbol sahası büyüklüğündeki alan küle döndü - Resim: 3

Ayvacık’a bağlı Naldöken köyü yakınlarında saat 15.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

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Çanakkale'deki yangında 1.960 futbol sahası büyüklüğündeki alan küle döndü - Resim: 4

Alevlere havadan 4 uçak ve 6 helikopter, karadan ise 24 arazöz, 12 su ikmal aracı, 16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 5 treyler, 11 dış kurum desteği ve 220 personelle müdahale edildi.

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Çanakkale'deki yangında 1.960 futbol sahası büyüklüğündeki alan küle döndü - Resim: 5

Yangında Naldöken, Tuzla, Taşağıl ve Çamköy köyleri etkilendi.

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Çanakkale'deki yangında 1.960 futbol sahası büyüklüğündeki alan küle döndü - Resim: 6

Bölgede birçok dam, bahçe, metruk bina, tarım aleti, traktör ve ekili alan hasar gördü.

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Çanakkale'deki yangında 1.960 futbol sahası büyüklüğündeki alan küle döndü - Resim: 7

Yetkililer, bin 960 futbol sahası büyüklüğündeki alanın küle döndüğü bilgisini paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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