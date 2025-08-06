Çanakkale'deki yangında 1.960 futbol sahası büyüklüğündeki alan küle döndü
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 15 Temmuz’da çıkan ve 21 saatte kontrol altına alınan orman yangınında bin 960 futbol sahası büyüklüğünde alan küle döndü. Naldöken, Tuzla, Taşağıl ve Çamköy köylerinin etkilendiği yangında, 400 hektarı ormanlık olmak üzere toplam bin 400 hektar alan zarar gördü. Yangında birçok tarım alanı, yapı ve araç da alevlerin arasında kalarak kullanılamaz hale geldi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 15 Temmuz’da çıkan orman yangını, yaklaşık 21 saat süren yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Yangında 400 hektarı orman olmak üzere toplam bin 400 hektar alan zarar gördü.
Ayvacık’a bağlı Naldöken köyü yakınlarında saat 15.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Alevlere havadan 4 uçak ve 6 helikopter, karadan ise 24 arazöz, 12 su ikmal aracı, 16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 5 treyler, 11 dış kurum desteği ve 220 personelle müdahale edildi.
Yangında Naldöken, Tuzla, Taşağıl ve Çamköy köyleri etkilendi.
Bölgede birçok dam, bahçe, metruk bina, tarım aleti, traktör ve ekili alan hasar gördü.
Yetkililer, bin 960 futbol sahası büyüklüğündeki alanın küle döndüğü bilgisini paylaştı.