Çarpıcı ‘İstanbul’ ve ‘deprem’ anketi: Yüzde 60 oturduğu yapıya güvenmiyor
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken beklenen büyük Marmara depremi ve İstanbul’a olası etkileri de gündemdeki yerini koruyor. Sonar Araştırma, İstanbul’da beklenen depreme ilişkin dikkat çekici bir araştırmaya imza attı.
Jeologlar ve uzman isimler tarafından yakın zamanda gerçekleşmesi beklenen Marmara depremi, İstanbul’u nasıl etkileyecek? İstanbul ve İstanbullular depreme hazır mı?
Sonar Araştırma’nın, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından yaptığı araştırma, mega kentin büyük depreme hazır olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.
İstanbul’un 36 ilçesinde 3 bin 704 kişiyle yüz yüze ve telefon yöntemiyle gerçekleştirilen ‘deprem anketi’ne katılan vatandaşların büyük bölümü deprem gerçeğini farkında ancak yaşadıkları yapıya güvenmiyor…
İşte deprem anketinin sonuçları…