Çarpıcı ‘İstanbul’ ve ‘deprem’ anketi: Yüzde 60 oturduğu yapıya güvenmiyor

Jeologlar ve uzman isimler tarafından yakın zamanda gerçekleşmesi beklenen Marmara depremi, İstanbul’u nasıl etkileyecek? İstanbul ve İstanbullular depreme hazır mı?

Sonar Araştırma’nın, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından yaptığı araştırma, mega kentin büyük depreme hazır olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.