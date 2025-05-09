ÇAYKUR işçi alımı başvuru ekranı: ÇAYKUR 1500 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte kılavuz

ÇAYKUR'da mevsimlik işçi olarak çalışacak olanlar bu duyuruyu bekliyordu. Sonunda beklenen haber geldi ve ÇAYKUR işçi alımı başvuruları bugün başladı. Şimdi binlerce kişi konu hakkında bilgi almak istiyor ve "ÇAYKUR 1500 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna cevap arıyor. 1 | 4

Alım Yapılacak 931 beden işçisi (tahmil-tahliye) 405 teknik kariyerli mevsimlik işçi (Meslek lisesi ve MYO mezunu) 60 çay eksperi (Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi mezunları) Engelli ve eski hükümlüler için 104 kontenjan (Rize, Trabzon ve Artvin illerinde) Çay eksperi alımı dışındaki tüm kadrolar noter kurasıyla belirlenecek. Kura çekimi 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 09.00’da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak. 3 | 4