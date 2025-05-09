ÇAYKUR işçi alımı başvuru ekranı: ÇAYKUR 1500 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte kılavuz
ÇAYKUR, 2025 yılında görev yapmak üzere Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerindeki fabrikalarında istihdam edilecek toplam 1.500’e yakın mevsimlik işçi alacak. Başvurular bugün başladı ve "ÇAYKUR 1500 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır" sorusu sıkça gelmeye başladı.
ÇAYKUR'da mevsimlik işçi olarak çalışacak olanlar bu duyuruyu bekliyordu. Sonunda beklenen haber geldi ve ÇAYKUR işçi alımı başvuruları bugün başladı. Şimdi binlerce kişi konu hakkında bilgi almak istiyor ve "ÇAYKUR 1500 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna cevap arıyor.
ÇAYKUR işçi alımı başvuruları nasıl yapılır?
ÇAYKUR 1.500 işçi alımı için başvurular 9-13 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılabilecek.
İŞKUR ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU LİNKİ
Alım Yapılacak
931 beden işçisi (tahmil-tahliye)
405 teknik kariyerli mevsimlik işçi (Meslek lisesi ve MYO mezunu)
60 çay eksperi (Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi mezunları)
Engelli ve eski hükümlüler için 104 kontenjan (Rize, Trabzon ve Artvin illerinde)
Çay eksperi alımı dışındaki tüm kadrolar noter kurasıyla belirlenecek. Kura çekimi 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 09.00’da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak.
Başvuru Şartları
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18-50 yaş aralığında olmak
Son 3 ay içinde (01.01.2025 – 31.03.2025) 90 gün sigortalı çalışmamış olmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
İlgili meslek grupları için eğitim şartını taşımak (en az ilkokuldan MYO’ya kadar değişken)
İkamet ettiği ilin ya da ilçenin bağlı olduğu fabrikaya başvurmak
Vardiyalı ve bedensel çalışmaya sağlık engeli olmamak