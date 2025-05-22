ÇAYKUR KURA ÇEKİMİ CANLI: ÇAYKUR kura çekimi sonuçları açıklandı mı, isim listesi belli oldu mu?

ÇAYKUR bin 500 alımı için gözler kura çekimine çevrildi. Kura başlarken vatandaşlar canlı yayın linkini merak ediyor. Öte yandan kura çekimini canlı izleyemeyenler "ÇAYKUR kura çekimi sonuçları açıklandı mı, isim listesi belli oldu mu" diye soruyor. İşte ayrıntılar...

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