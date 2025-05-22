ÇAYKUR KURA SONUÇLARI: 1500 işçi alımı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
ÇAYKUR bin 500 işçi alımı kura çekimi bugün yapılıyor. Canlı yayınlanan kura çekimini başvuru yapanlar takip etmek istiyor. Öte yandan kurayı takip edemeyenler "ÇAYKUR kura çekimi sonuçları açıklandı mı, isim listesi belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor.
ÇAYKUR bin 500 alımı için gözler kura çekimine çevrildi. Kura başlarken vatandaşlar canlı yayın linkini merak ediyor. Öte yandan kura çekimini canlı izleyemeyenler "ÇAYKUR kura çekimi sonuçları açıklandı mı, isim listesi belli oldu mu" diye soruyor. İşte ayrıntılar...
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ÇAYKUR kura çekimi sonuçları açıklandı mı?
ÇAYKUR kura çekimi sonuçları henüz açıklanmış değil. Kura çekiminin bitişiyle birlikte birkaç saat içinde isim listesinin açıklanması bekleniyor.
ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları e-devlet, Alo 170 ve İŞKUR'un "www.esube.iskur.gov.tr" internet adreslerinden ilan edilecek.
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