ÇAYKUR NİHAİ LİSTE YAYIMLANDI: ÇAYKUR 1500 işçi alımı kura çekilişi ne zaman?

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde ÇAYKUR toplamda 1500 işçi alımı yapacak. Başvurular tamamlandı sıra kura sonuçlarına geldi. Kura öncesi ise ÇAYKUR kuraya hak kazananların nihai listesini yayımladı. İşte o liste... 1 | 3

ÇAYKUR'dan bugün yapılan açıklamada 2025 Yılı Mevsimlik İşçi alımına ilişkin SGK sorgulaması sonucu oluşan nihai kura listesi Fabrika bazlı olarak aşağıda sunulmuştur. Ayrıca ilgili fabrikalarda da listeler ilan edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. NİHAİ LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ 2 | 3