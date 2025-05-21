ÇAYKUR NİHAİ LİSTE YAYIMLANDI: ÇAYKUR 1500 işçi alımı kura çekilişi ne zaman?
ÇAYKUR bin 500 işçi alımı yapacak. Kuralar yarın gerçekleşecek. Bugün ise kurum nihai listeyi yayımladı. Şimdi adaylar o listeye ulaşmak istiyor.
Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde ÇAYKUR toplamda 1500 işçi alımı yapacak. Başvurular tamamlandı sıra kura sonuçlarına geldi. Kura öncesi ise ÇAYKUR kuraya hak kazananların nihai listesini yayımladı. İşte o liste...
ÇAYKUR'dan bugün yapılan açıklamada 2025 Yılı Mevsimlik İşçi alımına ilişkin SGK sorgulaması sonucu oluşan nihai kura listesi Fabrika bazlı olarak aşağıda sunulmuştur. Ayrıca ilgili fabrikalarda da listeler ilan edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
ÇAYKUR işçi alımı kuraları 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 09.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları e-devlet, Alo 170 ve İŞKUR'un "www.esube.iskur.gov.tr" internet adreslerinden ilan edilecek.