Cehennem Kapısı ziyarete açıldı 'Ölüler ülkesine geçiş kapısı' olarak adlandırılan Plütonyum (Cehennem Kapısı) çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale’de 2013 yılında İtalyan kazı ekibi tarafından ortaya çıkarılan Plütonium (Cehennem Kapısı) ziyaretlere açıldı. Antik kaynaklarda 'Ölüler ülkesine geçiş kapısı' olarak adlandırılan Plütonyum, daha ilk günden yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı. 1 | 8

Dünyanın en önemli kültür miraslarından olan beyaz cennet Pamukkale'nin ziyaretçi akınına uğrayan kültür varlığı Hierapolis Antik Kenti'nde, yeni bir tarihi alan daha ziyaretçilerine açtı. İtalyan kazı ekibi tarafından 2013’te bulunan Plütonium (Cehennem Kapısı), devam eden restorasyon çalışmaları sırasında 2018 yılında kısa süreli ziyaretlere açılmış ancak restorasyonun tamamlanması için daha sonra ziyaretler yeniden yasaklanmıştı. 2 | 8

Yer altından gelen kalsiyumlu sudaki karbondioksitin uçmasıyla zehirlenen canlıların ölmesi nedeniyle antik kaynaklarda 'Ölüler ülkesine geçiş kapısı' olarak adlandırılan Plütonyum, dün itibariyle yeniden ziyaretlere açıldı. Milattan önce 2. yüzyılda Bergama Kralı 2. Eumenes tarafından kurulan ve "kutsal şehir" anlamına gelen Hierapolis'te ‘Cehenneminin Kapısı’ olarak kabul edilen ve Eylül ayında resmi açılışı yapılması planlan mağara, daha ilk günden yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı. Antik dönemde kapıdan içeri girmeye çalışırken gazdan zehirlenip ölen boğaların Plüton’a kurban edildiğine inanılarak adak törenleri yapılan Cehennem Kapısında, aslına uygun olarak restore edilen Hades ve cehennemin 3 başlı bekçi köpeği Kerberos'un büyüleyen heykeli özellikle yabancı turistlerin dikkati çekti. 3 | 8