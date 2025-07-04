Çeşme otobanı açık mı, açıldı mı? İzmir Çeşme Otoyolu ulaşıma açıldı mı?
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangını sonrası Çeşme otobanı çift yönlü ulaşıma kapatılmıştı. Yangına müdahale sürerken sıcak bir gelişme yaşandı. Şimdi binlerce kişi "Çeşme otobanı açık mı" sorunu yöneltiyor.
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Türkiye'nin 4 bir yanından yangın haberleri gelirken geçen gün İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangını büyük korku yarattı. Yangın hala kontrol altına alınmaya çalışılırken Çeşbe otobanının son durumu merak ediliyor. İşte ayrıntılı bilgiler...
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Çeşme otobanı açık mı?
Bugün gelen son bilgiye göre yangın nedeniyle trafiğe kapatılan İzmir-Çeşme Otoyolu yeniden ulaşıma açıldı.
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