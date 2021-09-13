'Change' operasyonu: 141 milyon 586 bin liralık satışa tedbir kararı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliğince, suç örgütü kurarak motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri "rehinli", "çalıntı", "hacizli" ve "yakalamalı" tırları piyasaya sürdükleri ileri sürülen 42 kişiye yönelik 6 Temmuz'da Adana merkezli 12 ilde düzenlenen operasyon kapsamında aranan 3 zanlı daha yakalandı.

Operasyona ilişkin edinilen yeni bilgilere göre, polis ekipleri, Ekim 2020'de yaptığı bir araştırmada, trafik kazasında ağır hasar gören 4 tırın kazalardan 3 ve 15 gün gibi kısa sürelerin ardından yeniden trafiğe çıkmasını şüpheli bularak ilk incelemeyi başlattı.

Ekip yaptığı araştırmalarda, ağır hasarlı tırların motor ve şasi numaralarının Almanya, İsveç, Gürcistan ve Ukrayna'dan çalınarak Türkiye'ye getirilip 1000-2000 dolara satılan aynı marka ve modeldeki 4 sağlam tıra işlendiğini ve bu yöntemle çalıntı tırların trafiğe çıkarıldığını belirledi.

Yurt dışından çalınarak getirilen tırların yanı sıra yurt içinden de çok sayıda "rehinli", "çalıntı", "hacizli" ve "yakalamalı" tırın, oluşturulan suç örgütü aracılığıyla Adana, Konya ve Batman'daki atölyelerde lazer yazıcılarla motor ve şasi numaraları değiştirilip, beyinlerine müdahale edilerek piyasaya sürüldüğü tespit edildi.