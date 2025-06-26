ChatGPT çöktü mü? Chatgpt'ye neden girilmiyor?
ChatGPT'de zaman zaman aksaklık yaşanıyor. Yavaşlayan sorgulamalar sonrası "ChatGPT çöktü mü" sorusu da geliyor. Peki konu hakkında açıklama var mı?
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Bazı kullanıcılar Chatgpt'ye giriş yapmakta sorun yaşıyor. Dünyanın en çok tercih edilen yapay zeka platformunda sorun yaşayan kullanıcılar bazı sorulara cevap arıyor. En çok yöneltilen soru ise "ChatGPT çöktü mü" şekliden...
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Chatgpt çöktü mü?
ChatGPT'de zaman zaman aksaklık yaşanıyor. Bazı kullanıcılar bu durumdan etkilenirken bazı kullanıcılar ise sorun yaşamıyor. Öte yandan resmi kurumlardan konuya ilişkin bir açıklama yapılmış değil.
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