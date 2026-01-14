Çiftçi 'ücretsiz' diyerek vatandaşı çağırdı: Yüzüne bakan olmadı
Hatay’da mandalinada rekor verim bu yıl üreticiyi sevindirmedi. Alıcı bulamayan ve hasadı yapılamayan ürünler fırtına ve yağışlarla birlikte ağaçlardan dökülmeye başladı. Çiftçiler, gelecek sezon verim kaybı yaşanmaması için mandalinaları ücretsiz dağıtmaya başladı.
Hatay’da bu yıl mandalina üretiminde yüksek verim dikkat çekiyor. Ağaçların taşıyamadığı ürünler, etkili olan fırtına ve yağışların ardından dallardan koparak yere düşmeye başladı. Pazarda alıcı bulamayan ve hasadı yapılamayan mandalinalar çürümeye terk edilirken, üreticiler vatandaşlara “bedavaya gelin, toplayın” çağrısında bulunuyor. Ürünlerin ağaçta kalmasının, gelecek sezon rekoltesini olumsuz etkileyeceği ifade ediliyor.
Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, ürünlerin dallarda çürümeye başladığını belirterek, rekoltenin yüksek olduğu yıllarda benzer sorunların yaşandığını söyledi.
"Bu yıl rekoltemiz çok iyiydi fakat..."
Bu sezon verimin oldukça iyi olduğunu ancak ürünün satılamadığını dile getiren Kamacı, “Bu yıl rekoltemiz çok iyiydi fakat 20 yıl önceki sorunlarla uğraştığımız için mandalinamızı satamıyoruz. Satamadığımız ve ihraç edemediğimiz için mandalinalar dalında kaldı” dedi.
Hasadın yapılmasının, bir sonraki sezon için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Kamacı, ürünlerin ağaçta kalması halinde gelecek yıl verimde düşüş yaşanacağını vurguladı.
"Önümüzdeki sezon rekolteyi etkileyebilir"
Çiftçilerin, ürünlerin ağaçta kalmaması için mandalinaları ücretsiz dağıtmaya başladığını aktaran Selim Kamacı, "Hasat yapılmazsa meyve ağaçtan dökülür. Eğer dökülmezse önümüzdeki yıllarda rekolteyi etkileyecek. Mandalinalar dökülmeye başladı, bu yüzden çiftçi malları bedavaya vermeye razı geldi. Bir şekilde ağaçlardan toplansın, ağaçların budaması yapılsın" ifadelerini kullandı.
"İstedikleri kadar alabilirler"
Bölgede üretim yapan Selim Paşa da 10 dönümlük bahçesindeki mandalinaları hasat edemediklerini belirterek, vatandaşları ücretsiz mandalina toplamaya davet ettiklerini söyledi. Ürüne talep olmaması nedeniyle hasat yapmadıklarını dile getiren Paşa, vatandaşların “istedikleri kadar mandalina alabileceklerini” ifade etti.