Çiftçi 'ücretsiz' diyerek vatandaşı çağırdı: Yüzüne bakan olmadı

"Bu yıl rekoltemiz çok iyiydi fakat..."

Bu sezon verimin oldukça iyi olduğunu ancak ürünün satılamadığını dile getiren Kamacı, “Bu yıl rekoltemiz çok iyiydi fakat 20 yıl önceki sorunlarla uğraştığımız için mandalinamızı satamıyoruz. Satamadığımız ve ihraç edemediğimiz için mandalinalar dalında kaldı” dedi.