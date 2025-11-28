Google Haberler

Çiğköfteye deterjan kabıyla sos dökmüştü: Belediye harekete geçti

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çiğköftenin üzerine deterjan kabı içindeki sosu döken esnafa 250 bin lira cezai işlem uygulanarak iş yeri kapatıldı.

Çiğköfteye deterjan kabıyla sos dökmüştü: Belediye harekete geçti

 Kapatılan baraka benzeri bir yapıdan oluşan iş yeri ise belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.
Olay, Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde faaliyet gösteren baraka tipli seyyar çiğköfte dükkanında meydana geldi. 

Çiğköfteye deterjan kabıyla sos dökmüştü: Belediye harekete geçti

Sosyal medyada ‘Deterjan kabında sos' görüntülerinin dikkat çekmesi üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri işletmeye denetim gerçekleştirdi. 

Çiğköfteye deterjan kabıyla sos dökmüştü: Belediye harekete geçti

Denetimde, gıda ile temasa uygun olmayan plastik bidonların kullanıldığı belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından işletmeye 250 bin lira para cezası uygulandı, iş yeri kapatıldı. 

Çiğköfteye deterjan kabıyla sos dökmüştü: Belediye harekete geçti

Daha sonra iş yerinin olduğu barakaya zabıta ekipleri tarafından el konularak bölgeden kaldırıldı.
Konula ilgili sürecin devam ettiği bildirildi.

Çiğköfteye deterjan kabıyla sos dökmüştü: Belediye harekete geçti
Çiğköfteye deterjan kabıyla sos dökmüştü: Belediye harekete geçti
Çiğköfteye deterjan kabıyla sos dökmüştü: Belediye harekete geçti
