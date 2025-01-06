Çikolata, kahve, kıyma, peynir... Taklit ve Tağşiş listesi ile skandallar ifşa olmaya devam ediyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği kapsamında düzenli olarak yayımladığı taklit ve tağşiş listesinde yeni güncellemeler yaşandı. 6 Ocak 2025 itibarıyla güncellenen listede, sağlığı tehdit eden ve standartlara aykırı ürünlerin arasında kıyma, kahve, çikolata ve peynir gibi vatandaşın sıkça tükettiği gıda ürünleri yer aldı.

Listede yer alan ürünler

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yeni eklenen ürünlerin kimyasal maddeler, katkı maddeleri ve ürün içeriğinde yapılan hileler sebebiyle insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği vurgulandı. İşte taklit ve tağşiş listesine en son eklenen ürünler ve tespit edilen işletmeler...