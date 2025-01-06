Çikolata, kahve, kıyma, peynir... Taklit ve Tağşiş listesi ile skandallar ifşa olmaya devam ediyor!
Tarım ve Ormancılık Bakanlığı tarafından yayımlanan Taklit ve Tağşiş listesi güncellenmeye devam ediyor. Listenin sağlığı tehdit eden ürünler kısmına en son eklenen ürünler arasında kıyma, kahve, çikolata ve peynir gibi en sık tüketilen gıda ürünleri de yer alıyor. İşte 6 Ocak 2025 tarihiyle Taklit ve Tağşiş listesine en son eklenen ürünler ve bu skandallara imza atan işletmelerin isimleri...
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği kapsamında düzenli olarak yayımladığı taklit ve tağşiş listesinde yeni güncellemeler yaşandı. 6 Ocak 2025 itibarıyla güncellenen listede, sağlığı tehdit eden ve standartlara aykırı ürünlerin arasında kıyma, kahve, çikolata ve peynir gibi vatandaşın sıkça tükettiği gıda ürünleri yer aldı.
Listede yer alan ürünler
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yeni eklenen ürünlerin kimyasal maddeler, katkı maddeleri ve ürün içeriğinde yapılan hileler sebebiyle insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği vurgulandı. İşte taklit ve tağşiş listesine en son eklenen ürünler ve tespit edilen işletmeler...