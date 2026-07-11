Çin’de Bavi alarmı: 2 milyona yakın kişi tahliye edildi
Bavi Tayfunu Çin’in doğu kıyılarına yaklaşırken Zhejiang, Fujian ve Şanghay’da 1,8 milyondan fazla kişi güvenli bölgelere taşındı. Tayvan ve Japonya’nın güney adalarında uçuşlar iptal edilirken elektrik kesintileri ve yaralanmalar bildirildi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Çin, Bavi Tayfunu’nun Zhejiang eyaletindeki Wenzhou kenti yakınlarından karaya çıkmasının beklendiği pazar sabahı öncesinde geniş çaplı tahliye başlattı. Zhejiang’da 1,7 milyondan, komşu Fujian eyaletinde ise 100 binden fazla kişi riskli bölgelerden çıkarıldı.
Saatte 144 kilometreye ulaşan sürekli rüzgârlarla ilerleyen Bavi, cumartesi sabahı Zhejiang’a bağlı Wenling kentinin yaklaşık 200 kilometre güneydoğusunda bulunuyordu. Tayfunun deniz üzerinde güç kaybetmesine rağmen taşıdığı yoğun nem nedeniyle sel ve toprak kayması riskinin sürdüğü bildirildi.
Zhejiang’da hayat durdu
Zhejiang genelinde eğitim, çalışma hayatı, toplu ulaşım ve açık hava etkinlikleri askıya alındı. Eyalette 400’den fazla uçuş ile onlarca tren seferi iptal edildi.
Tayfunun yaklaşık 10 milyon kişinin yaşadığı Wenzhou çevresinden karaya çıkması bekleniyor. Kentte mağazaların kepenkleri güçlendirilirken binaların camları koruma altına alındı ve kıyı bölgelerine giriş sınırlandırıldı.
Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi tayfun için dört kademeli sistemde ikinci en yüksek seviye olan turuncu alarmı verdi. Şiddetli yağışlar için ise yılın ilk kırmızı alarmı yayımlandı.
Çin yönetimi Zhejiang ve Fujian’daki tahliye, arama kurtarma ve afet yardımı çalışmaları için 40 milyon yuan tutarında merkezi kaynak ayırdı. Fujian’da 17 binden fazla acil müdahale personeli hazır bekletildi.
Şanghay ve Fujian boşaltıldı
Şanghay’da kıyı şeridi ve yüksek riskli bölgelerde yaşayan yaklaşık 34 bin kişi tahliye edildi. Feribot seferleri durdurulurken bazı hızlı tren hatlarında hizmete ara verildi.
Fujian’da tahliye edilenlerin sayısı 100 bini aşarken bazı yerel kaynaklar toplamın 130 bine yaklaştığını bildirdi. Balıkçı tekneleri limanlara çağrıldı ve deniz ulaşımına kısıtlamalar getirildi.
Bavi’nin doğrudan rotasının dışında kalan Pekin’de de yoğun yağış riski nedeniyle 100 binden fazla kişi evlerinden çıkarıldı. Başkentteki Miyun Barajı’nın su seviyesi, yeni yağışlara kapasite yaratılması amacıyla kontrollü biçimde düşürüldü.
Tayvan’da uçuşlar durdu
Bavi, Tayvan’ın kuzeyinden geçerken adada 14 bin 200’den fazla kişi tahliye edildi. Özellikle dağlık bölgeler, Hualien çevresi ve Taichung’daki riskli yerleşimler boşaltıldı.
Tayvanlı yetkililer tayfun nedeniyle en az 113 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralanmaların önemli bölümü motosiklet ve bisiklet kazaları, düşmeler ve uçan cisimlerin çarpması sonucu gerçekleşti.
Adadaki 282 iç hat uçuşunun tamamı ile yaklaşık 920 uluslararası uçuş iptal edildi. Başkent Taipei yakınındaki Taoyuan Uluslararası Havalimanı’nda faaliyetler büyük ölçüde dururken hızlı tren seferleri azaltılmış programla sürdürüldü.
Elektrik kesintilerinden etkilenen hane ve tesislerin sayısı 170 bini aştı. Kuzey kıyılarında dalga yüksekliğinin 10 metreye ulaşabileceği, bazı bölgelerde toplam yağışın bir metreye yaklaşabileceği uyarısı yapıldı.
Japon adalarında kesinti
Bavi, Çin’e yönelmeden önce Japonya’nın güneybatısındaki Sakishima Adaları’nı kuvvetli rüzgâr ve sağanak yağışla etkiledi. Okinawa genelinde 200’den fazla uçuş iptal edildi.
Miyako bölgesinin en ağır etkilenen yerler arasında bulunduğu bildirildi. Okinawa’daki 18 binden fazla hane ve tesiste elektrik kesintisi yaşandı.
Japon yetkililer yüksek dalga, fırtına kabarması ve kuvvetli rüzgâr uyarısı yayımladı. Uçuş iptallerinden ve ulaşım kesintilerinden on binlerce yolcu etkilendi.
Filipinler’de can kaybı
Bavi’nin etkisini artırdığı muson yağışları Filipinler’in güneyinde sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Ülkede en az 17 kişi yaşamını yitirirken kayıp kişileri arama çalışmaları sürdü.
Sarangani ve Lanao del Sur bölgelerindeki toprak kaymalarında evler toprak altında kaldı. Bukidnon’da ise iki kişi sel sularında boğuldu.
Yaklaşık 11 bin kişi 77 acil barınma merkezine yerleştirildi. Onlarca liman kapatılırken 313 gemi ve tekne güvenli bölgelerde beklemeye alındı.
Lojistik hatlar baskı altında
Zhejiang, Fujian, Şanghay, Tayvan ve Okinawa’daki uçuş, demiryolu ve deniz ulaşımı kısıtlamaları bölgesel lojistikte kısa süreli gecikme riskini artırdı.
Tayvan’daki uluslararası uçuşların durması hava kargo trafiğini etkilerken Çin’in doğu kıyılarında tren ve feribot seferlerinin iptal edilmesi kara ve deniz taşımacılığında aksamaya yol açtı.
Tayfunun ekonomik etkisi, kara çıkışının ardından limanlar, fabrikalar, enerji hatları ve tarım alanlarında oluşabilecek hasarın belirlenmesiyle netleşecek. Şu aşamada yetkililerin önceliği can kaybını önlemek ve kritik altyapıyı korumak oldu.
Gözler pazar sabahında
Bavi’nin cumartesiyi pazara bağlayan saatlerde Wenzhou çevresinden karaya çıkması bekleniyor. Tayfunun karaya ulaştıktan sonra zayıflayarak iç kesimlere ilerlemesi öngörülüyor.
Rüzgâr hızının düşmesi tehlikenin tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor. Tayfunun geniş yağış bantları Zhejiang, Fujian ve Çin’in daha kuzeyindeki bölgelerde sel, nehir taşkını ve toprak kayması riski oluşturuyor.
Yetkililer pazar günü boyunca kıyı bölgelerinden uzak durulması, zorunlu olmayan yolculukların ertelenmesi ve tahliye kararlarına uyulması çağrısında bulundu. Yeni tahliye, hasar ve can kaybı verileri tayfunun karaya çıkmasının ardından açıklanacak.