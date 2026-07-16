Çin’den küresel ekonomiye 6,5 trilyon dolarlık tehdit

Bu düşüşe rağmen piyasa hâlâ tek bir ülkeye olağanüstü ölçüde bağımlı. ABD ve Malezya’daki yeni projeler üretime başlasa da Çin dışındaki kapasite talebi kısa sürede karşılayabilecek büyüklüğe ulaşmış değil.

Planlanan yatırımların zamanında tamamlanması durumunda Çin’in payı 2035 yılına kadar yüzde 70’e düşebilir. Ancak bu oran bile tedarik zincirindeki yoğunlaşmanın devam edeceğini gösteriyor.