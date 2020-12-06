Çinli Sinovac'ın aşısını Türkiye'den başka hangi ülkeler sipariş etti? Çinli Sinovac'ın geliştirdiği COVID-19 aşısını Türkiye dışında 4 ülke daha sipariş etti.

Çinli SinoVac firmasının geliştirdiği COVID-19 aşısı "CoronaVac"ın ilk kısmının 11 Aralık'tan sonra Türkiye'ye geleceği ve aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütüleceği açıklandı. 1 | 8

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşı için ilk etapta 50 milyon doz anlaşma yapıldığını, vatandaşların herhangi ücret ödemeden aşıya erişebileceklerini açıkladı. 2 | 8

Faz 3 klinik denemelere başlanan aşıya Çin hükümeti, 22 Temmuz'da acil kullanım izni verdi. Aşının henüz üçüncü faz deneylerini tamamlamamış ve onaylanmamış olsa da Çin'de para karşılığı yapıldığı bildirildi. 3 | 8