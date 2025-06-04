Çitlekçi çekilişi ne zaman? Çitlekçi TOGG çekilişi sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş., 30. yılını kutlamak amacıyla 30 adet TOGG çekilişi düzenliyor. Başvurular sona erdi şimdi sıra çekiliş tarihinde... Bu mağazadan alışveriş yapanlara özel kampanyanın detayları araştırılırken sıklıkla "Çitlekçi çekilişi ne zaman" sorusu geliyor.
Çitlekçi TOGG çekilişi kampanyası 31 Mayıs'ta sona erdi. Kampanyaya katılanlar, çekiliş tarihini öğrenmek istiyor. TOGG sahibi olmak isteyenlerin sıklıkla başvurduğu soru ise "Çitlekçi çekilişi ne zaman" şeklinde...
Çitlekçi çekilişi ne zaman?
Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. tarafından düzenlenen “30. Yıla 30 Togg” çekilişi, 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 14.00’te, Ankara’daki Çitlekçi Kule Şubesi otopark alanında gerçekleştirilecek.
Çitlekçi çekilişi sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
Çekiliş sonuçları, 20 Haziran 2025 tarihinde www.citlekci.com.tr adresi üzerinden kamuoyuna duyurulacak. Kazananların belirtilen tarihlerde başvurularını tamamlamaları gerekecek.