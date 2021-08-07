Çivi fabrikasında 9 günde ikinci yangın
Mersin'deki çivi fabrikasında 9 günde ikinci kez yangın çıktı.
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (MTOSB) bir çivi fabrikasında 30 Temmuz'da çıkan ve söndürülen yangının ardından, temizlik yapıldığı sırada aynı yerde henüz belirlenemeyen nedenle yeniden yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen OSB itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Ekipler, fabrikada soğutma çalışması yaptı.
Fabrikada 9 gün önce çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle güçlükle söndürülmüştü.
İlk yangında yoğun dumandan etkilenen 3 çalışan ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.