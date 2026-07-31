Çocuklara sosyal medya yasağı kâğıt üzerinde kaldı

Günlük kullanım alışkanlığı değişmedi

Çocukların sosyal medyayı kullanma sıklığında ilk üç ayda belirgin bir düşüş görülmedi. Düzenleme öncesinde çocukların yüzde 60,6’sı sosyal medyayı günde en az bir kez kullanırken bu oran takip araştırmasında yüzde 57,7 oldu.

Sosyal medya kullanan çocuklar okul günlerinde bu platformlarda ortalama 2 saat 9 dakika geçirdi. Hafta sonlarında ortalama süre 3 saat 58 dakikaya yükseldi. Medyan kullanım süresi ise okul günlerinde 2 saat, hafta sonlarında 3 saat 30 dakika olarak ölçüldü.