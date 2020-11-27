Çok sayıda personel alımı yapılacak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Kamu İlan" sayfasında yer alan ilanlarla yüzlerce vatandaşa iş imkanı sunuluyor.

27 Kasım'da yayımlanan ilanlara göre, 156 personel çeşitli kurumlarda istihdam edilecek. Peki hangi kurum kaç personel alacak? İşte detaylar... 1 | 8

Ticaret Bakanlığı 60 ticaret uzman yardımcısı alacak Ticaret Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8'inci ve 9'uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile "Ticaret Uzman Yardımcısı" alınacak. 2 | 8

Artvin Çoruh Üniversitesi 19 akademik personel alacak Artvin Çoruh Üniversitesi, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu", "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi", "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nin ilgili maddesine göre öğretim üyesi alınacak. 3 | 8