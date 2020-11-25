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Çölün ortasında gizemli bir monolit bulundu

ABD, Utah'ta çölün ortasında gizemli bir monolit bulundu.

Utah'ta bir helikopter mürettebatı yaban koyunlarının sayımını yaparken gizemli bir monolit gördü.

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Kayaların aralarına yerleştirilen 3,6 metre yüksekliğindeki monoliti kimin monte ettiğine dair hiçbir gösterge bulunamadı.

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Helikopter pilotu Bret Hutchings yerel haber kanalı KSLTV'ye yaptığı açıklamada çölün ortasında gördüğü monolitin, uçtuğu yıllar boyunca gördüğü en tuhaf şey olduğunu söyledi.

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Pilot Hutchings monolitin sanatçılar tarafından ya da Stanley Kubrick'in yönettiği 1968 yapımı 2001: A Space Odyssey filmi sırasında yerleştirilmiş olabileceğini söyledi.

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