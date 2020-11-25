Çölün ortasında gizemli bir monolit bulundu

Utah'ta bir helikopter mürettebatı yaban koyunlarının sayımını yaparken gizemli bir monolit gördü.

Helikopter pilotu Bret Hutchings yerel haber kanalı KSLTV'ye yaptığı açıklamada çölün ortasında gördüğü monolitin, uçtuğu yıllar boyunca gördüğü en tuhaf şey olduğunu söyledi.