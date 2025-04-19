Çöp ev ihbarıyla gittikleri evde şok yaşadılar! Evin sahibi bakın kim çıktı?
Elazığ merkez Doğukent Mahallesi'nde ‘çöp ev’ ihbarı yapılan adrese giden belediye ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu. Ekipler evin sahibine ilişkin hayret verici detayları öğrenince bir şok daha yaşadı.
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Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez Doğukent Mahallesi'nde bulunan bir eve yönelik ‘çöp ev’ ihbar aldı.
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Zabıta ekipleriyle birlikte adrese giden görevliler, yapılan inceleme sonucu evin sahibi hakkında dikkat çeken bilgilere ulaştı.
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Çöp evin 56 ülke gezmiş ve üç dil bilen emekli pilot C.K.'ye ait olduğu ortaya çıktı.
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Emekli pilot C.K.'nin depremlerden dolayı hasar gören kendi evinden annesine ait olan bu eve taşındığı öğrenildi.
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