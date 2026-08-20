Çöpe atılsa kimse dönüp bakmazdı: Apple’ın eski ürünleri servet değerinde
Apple’ın 50. yılı için düzenlenen müzayedede eski bilgisayarlar, prototipler ve Steve Jobs’a ait kişisel eşyalar satışa çıktı. Sıradan görünen bazı parçalar on binlerce dolara ulaşırken, bir kartvizit 100 bin doları aştı. Bugün milyonlarca kişinin cebinde veya masasında bulunan Apple ürünlerinin ataları, koleksiyon piyasasında bambaşka fiyatlarla alıcı arıyor. RR Auction’ın 20 Ağustos’ta son aşamasına giren açık artırmasında 212 parça bulunuyor Bunların 180’i Apple tarihinden geliyor ve bazıları teknolojik özelliklerinden çok taşıdıkları hikâye nedeniyle servet değerinde.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bir kartvizit 100 bin doları geçti
Bir dönem sıradan bir masa çekmecesinde kalabilecek Steve Jobs kartviziti, müzayedenin en dikkat çekici parçalarından birine dönüştü. Yaklaşık 1983 yılına tarihlenen, Jobs tarafından imzalanmış Apple Computer kartvizitine haber hazırlanırken verilen teklif 103 bin 574 dolara ulaştı.
Müzayede evi kartvizit için 60 bin doların üzerinde değer öngörmüştü. Son fiyat kapanışa kadar değişebilecek olsa da küçük bir karton parçasının ulaştığı seviye, Steve Jobs imzasının koleksiyon piyasasındaki gücünü gösteriyor.
Asıl büyük para Apple-1’de
Koleksiyonun en önemli parçalarından biri 1977 üretimi çalışan durumdaki “Neumark” Apple-1. Bilgisayar, Apple’ın ürettiği ikinci 50 makinelik grubun üyelerinden biri olarak gösteriliyor ve alışılmış bilgisayar kasası yerine değiştirilmiş bir Smith-Corona daktilo kutusunun içine yerleştirilmiş durumda.
Cihaz Haziran 2026’da yeniden çalışır hale getirildi. Açık artırma için belirlenen tahmin ise 300 bin doların üzerinde. Bir zamanlar son derece ilkel görünen devre kartı, bugün yeni lüks otomobillerle yarışan bir koleksiyon değerine sahip.
Apple’ın doğduğu güne uzanan çek
Satıştaki belgelerden biri 1976 tarihini taşıyor ve Steve Jobs’ın imzasını taşıyan Apple Computer Company çeklerinden oluşuyor. Santa Clara Circuits’e düzenlenen çek, ilk Apple-1 kartlarının üretim süreciyle doğrudan bağlantılı olması nedeniyle öne çıkıyor.
Haber hazırlanırken bu çek için verilen teklif 29 bin 282 dolara ulaşmıştı. Apple’ın ilk muhasebecisine düzenlenen başka bir Jobs imzalı çek ise 38 bin 977 dolara kadar yükseldi. Kağıdın değeri burada üzerindeki rakamdan değil, şirket tarihindeki yerinden geliyor.
Jobs’ın ortaokul projesi bile satışta
Steve Jobs henüz sekizinci sınıftayken hazırladığı bilim fuarı projesi de müzayededeki sıra dışı parçalar arasında. Jobs’ın kendi elleriyle yaptığı çalışma, silikon kontrollü doğrultucunun nasıl çalıştığını anlatan elektronik bir proje.
Henüz Apple ortada yokken hazırlanan bu çalışma için müzayede evi 20 bin doların üzerinde değer öngördü. Haber hazırlanırken teklifler 9 bin doların üzerine çıkmıştı. Parça, Jobs’ın elektronik merakının şirketi kurmasından yıllar önce başladığını gösteren fiziksel belgelerden biri kabul ediliyor.
Tahta kutu 12 bin doları geçti
Apple-1 ilk satışa çıktığında bugünkü bilgisayarlar gibi tamamlanmış bir kasa içinde sunulmuyordu. Kullanıcılar devre kartını satın alıyor, klavye, ekran, güç kaynağı ve kasayı kendi ihtiyaçlarına göre tamamlıyordu.
Steve Jobs’a ait olduğu belirtilen Byte Shop tarzı ahşap Apple-1 kasası da bu nedenle koleksiyonun dikkat çeken parçalarından. İçinde bilgisayar bulunmayan eski ahşap kasa için verilen teklif haber hazırlanırken 12 bin 995 dolara ulaşmıştı. Müzayede tahmini yalnızca 5 bin doların üzerindeydi.
Babasına verdiği Macintosh da listede
Müzayedede yalnızca ticari Apple ürünleri değil, Jobs ailesinin Los Altos’taki evinde yıllarca saklanan cihazlar da yer alıyor. Bunlardan biri Steve Jobs’ın babası Paul Jobs’a verdiği Macintosh 512K.
Bilgisayar orijinal aksesuarları ve yazılımlarıyla birlikte satışa sunuldu. Cihazın teknik özelliklerinden daha önemli olan ayrıntı ise kime ait olduğu. Normal şartlarda eski bir Macintosh’un ulaşamayacağı koleksiyon değerini, doğrudan Jobs ailesinden gelmesi sağlıyor.
Apple II onlarca yıl aile evinde kaldı
Steve Jobs’ın babasına verdiği bir başka bilgisayar ise Apple II. Cihaz monitör, joystick, oyun kumandaları, kaset yazılımları ve orijinal kullanım kılavuzlarıyla birlikte korunmuş durumda.
Apple II, şirketin ticari anlamda büyümesini sağlayan ürünlerden biriydi. Apple’ın yıllık geliri 1977’de 774 bin dolar düzeyindeyken, Apple II ve beraberindeki ürünlerin etkisiyle 1980’de 118 milyon dolara kadar yükseldi. Bu örneği farklı kılan ise onlarca yıl Jobs ailesinin evinde bulunması.
Açılmamış ilk iPhone 50 bin dolar bekliyor
Bugün eski bir telefon kutusuna benzeyen bir başka parça, hiç açılmamış 4 GB kapasiteli birinci nesil iPhone. Apple ilk iPhone’u 2007’de piyasaya çıkardığında 4 GB ve 8 GB seçenekleri bulunuyordu ancak 4 GB model kısa süre içinde satıştan kaldırıldı.
Bu nedenle ambalajı hiç açılmamış 4 GB modeller son derece nadir hale geldi. Müzayededeki cihaz için 50 bin doların üzerinde fiyat bekleniyor. Kutunun yıllarca açılmamış olması, telefonun kendisinden çok daha kritik bir değer unsuru haline gelmiş durumda.
iPod’u gizlemek için dev kutu yaptılar
Koleksiyonun en sıra dışı ürünlerinden biri ilk iPod’un geliştirme döneminden kalan P68 “Stealth iPod” prototipi. Apple mühendisleri, piyasaya çıkacak cihazın gerçek boyutunu ve tasarımını gizlemek için elektronik parçaları çok daha büyük ve sıradan görünen bir kasanın içine yerleştirmişti.
Böylece ekip cihazı test ederken iPod’un son tasarımı dışarıdan anlaşılamıyordu. İlk iPod ekibinde görev yapan Jim Dumont tarafından korunan prototip için açık artırma tahmini 50 bin doların üzerinde.
Apple Lisa’nın başarısızlığı değerini artırdı
Apple Lisa ticari açıdan şirketin en büyük başarılarından biri olmadı ancak bugün bu başarısızlık onu koleksiyoncular açısından daha ilginç hale getiriyor. Müzayededeki Lisa-1, Apple’ın kısa süre kullandığı “Twiggy” disket sürücülerini taşıyan nadir örneklerden biri.
Bilgisayar ProFile sabit disk, belgeler ve yazıcıyla birlikte satışa çıkarıldı. Açık artırma evi bu sistem için 60 bin doların üzerinde değer biçiyor. Bir dönem tüketicilerin uzak durduğu pahalı bilgisayar, kırk yılı aşkın süre sonra nadirliği sayesinde yeniden yüksek fiyatlarla gündemde.
Havalandırma deliği bile fark yaratıyor
Eski Apple II modellerinde çok küçük üretim ayrıntıları dahi fiyat üzerinde büyük etki yaratabiliyor. Müzayededeki erken üretim Apple II’nin en dikkat çekici özelliği, daha sonraki modellerde görülen havalandırma açıklıklarının kasasında bulunmaması.
Seri numarası da üretimin çok erken dönemine işaret ediyor. Bugün benzer görünen iki eski Apple bilgisayarı arasında binlerce dolarlık fark oluşmasının nedeni tam olarak bu tür ayrıntılar. Koleksiyon piyasasında ürünün modeli kadar üretildiği dönem ve donanım revizyonu da önem taşıyor.
Jobs’ın aile evindeki parçalar da para ediyor
Los Altos’taki Jobs ailesinin evinde uzun yıllar saklanan bilgisayar bileşenleri ve çeşitli elektronik parçalar da ayrı bir lot halinde satışa çıktı. Normal koşullarda eski elektronik kutularında unutulabilecek parçalar için haber hazırlanırken teklif yaklaşık 3 bin 900 dolara ulaşmıştı.
Bu tür ürünlerin önemli bölümü tek başına teknolojik açıdan olağanüstü değil. Ancak Apple’ın kuruluş yıllarıyla ve Jobs ailesinin yaşadığı evle doğrudan bağlantıları, sıradan elektronik parçaları koleksiyon nesnesine dönüştürüyor.
Duvarındaki posterler bile alıcı buluyor
Steve Jobs ailesine ait evde kullanılan dekoratif eşyalar da müzayedeye dahil edildi. Jobs’ın çocukluk odasında asılı duran 1981 tarihli Inc. dergisi kapağı, 1982 Time dergisi kapağı ve eski gökkuşağı renkli Apple logosunu taşıyan vitray süs bunlardan bazıları.
Aile oturma odasında bulunan Apple ve NeXT görselleri de satış listesinde. Bir teknoloji müzayedesinde bilgisayar kadar duvar süslerinin de teklif toplaması, koleksiyoncuların yalnızca cihazlara değil Jobs’ın kişisel yaşamına ait izlere de para ödediğini gösteriyor.
Bir cümlesi binlerce dolar ediyor
1984 yılına ait bir mektup da Steve Jobs imzası sayesinde değer kazanan parçalar arasında. Steve Wozniak, dönemin Apple CEO’su John Sculley ve Macintosh ekibinden çok sayıda kişinin imzaladığı belgede Jobs’ın “Dünyayı değiştirelim” mesajı bulunuyor.
Belge için 10 bin doların üzerinde tahmin belirlenirken teklifler kapanış öncesinde yükselmeye devam ediyor. İlk Macintosh dönemine doğrudan uzanan imzalar, belgeyi yalnızca eski bir mektup olmaktan çıkararak Apple tarihinin fiziksel kayıtlarından birine dönüştürüyor.
Son fiyatları gece belirleyecek
Apple’ın 50. yılı için düzenlenen müzayedede toplam 212 parça bulunuyor ve bunların 180’i Apple kategorisinde. Bilgisayarlar, iPhone’lar, iPod’lar, şirket belgeleri, prototipler ve Jobs ailesinden kalan kişisel eşyalar aynı satışta bir araya getirildi.
Yeni teklif verebilmek için ana süre 20 Ağustos ABD Doğu Saatiyle 18.00’de, yani Türkiye saatiyle 21 Ağustos 01.00’de sona eriyor. Ardından 02.00’de 30 dakikalık uzatma sistemi devreye girecek. Son teklif geldikçe bazı lotların kapanışı daha ileri saate sarkabilecek.