Çöpe atılsa kimse dönüp bakmazdı: Apple’ın eski ürünleri servet değerinde

Asıl büyük para Apple-1’de





Koleksiyonun en önemli parçalarından biri 1977 üretimi çalışan durumdaki “Neumark” Apple-1. Bilgisayar, Apple’ın ürettiği ikinci 50 makinelik grubun üyelerinden biri olarak gösteriliyor ve alışılmış bilgisayar kasası yerine değiştirilmiş bir Smith-Corona daktilo kutusunun içine yerleştirilmiş durumda.

Cihaz Haziran 2026’da yeniden çalışır hale getirildi. Açık artırma için belirlenen tahmin ise 300 bin doların üzerinde. Bir zamanlar son derece ilkel görünen devre kartı, bugün yeni lüks otomobillerle yarışan bir koleksiyon değerine sahip.