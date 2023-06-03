Çöpler elektriğe dönüşüyor Van'da katı atık sorununun çözülmesi amacıyla 78 hektarlık alanda inşa edilen Entegre Katı Atık Tesisinde, işlenen çöplerden 20 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak miktarda elektrik enerjisi üretiliyor.

Van'da katı atık sorununun çözülmesi amacıyla 78 hektarlık alanda inşa edilen Entegre Katı Atık Tesisinde, işlenen çöplerden 20 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak miktarda elektrik enerjisi üretiliyor. 1 | 15

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019'da Van-Özalp kara yolunda görüntü ve çevre kirliliğine yol açan "vahşi depolama" alanı kapatılarak yap-işlet-devret modeliyle yaptırılan Entegre Katı Atık Tesisi, çevreye ve ekonomiye katkı sağlıyor. 2 | 15

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019'da Van-Özalp kara yolunda görüntü ve çevre kirliliğine yol açan "vahşi depolama" alanı kapatılarak yap-işlet-devret modeliyle yaptırılan Entegre Katı Atık Tesisi, çevreye ve ekonomiye katkı sağlıyor. 3 | 15