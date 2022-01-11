Çorumlu kardeşler 1.7 milyon lira destekle GES kurdu

Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kargı ilçesinde 6 bin metrekare kapalı alanda ahşap kapı üreten Kenan ve Yasin Dinç kardeşler ilçeyi ziyaret eden TKDK İl Koordinatörlüğü uzmanlarıyla görüştü.

Kabul edilen 3,6 milyon lira bütçeli projeye 1,7 milyon lira hibe desteği sağlandı. Kısa süre önce güneşten elektrik üretimine başlayan 904 kilovat kapasiteli santralde yıllık 1,5 milyon kilovatsaat elektrik üretilmesi planlanıyor.

TKDK uzmanlarıyla yaptıkları çay sohbetinden kazançlı çıktıklarını vurgulayan Dinç, "Sohbetimiz sırasında yenilenebilir enerji yatırımı için destek olduğunu ve neden faydalanmadığımızı sordular. Biz böyle bir yatırım düşünüyorduk ama devletimizin destek verdiğinden o çay sohbeti sırasında haberdar olduk." ifadelerini kullandı.

Dinç, çatısında GES bulunan bir soğuk hava deposu inşa etmek için de TKDK'den destek almak üzere proje hazırladıklarını kaydetti. (A.A.)