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  4. COVID-19 vaka sayısı 80 ilde arttı

COVID-19 vaka sayısı 80 ilde arttı

Bakanlık verilerine göre, COVID-19 vaka sayısının 100 bin kişide 100'ün üstünde olduğu il sayısı, 10-16 Temmuz'da 5 iken 17-23 Temmuz'da 14'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı tarafından, 81 il için 17-23 Temmuz'da her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayıları açıklandı.

Vaka sayısı 100 bin kişide 276,82 artan Siirt, ülke genelinde bir önceki haftaya (10-16 Temmuz) göre en fazla yükselişin yaşandığı il oldu.

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Siirt'ten sonra vaka sayısının en fazla arttığı iller Diyarbakır, Bitlis, Giresun, Iğdır ve Trabzon şeklinde sıralandı.

Vaka sayısı, Diyarbakır'da 106,15, Bitlis'te 80,72, Giresun'da 64,18, Iğdır'da 59,88 ve Trabzon'da 51,78 arttı.

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COVID-19 vakaları 80 ilde artarken Bolu'da azaldı.

Öte yandan 100 bin kişideki vaka sayısı 2,41 azalan Bolu, ülke genelinde düşüş görülen tek il olarak kayıtlara geçti.

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İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı bir haftada 75,12'den 88,19'a, Ankara'da 57,95'ten 69,13'e, İzmir'de 24,46'dan 33,43'e çıktı.

Böylece vaka artışı İstanbul'da 13,07, Ankara'da 11,18, İzmir'de 8,97 olarak kayıtlara geçti.

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